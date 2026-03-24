La NASA planea volver a la Luna y llevar humanos para asentar la primera base lunar

24 mar. 2026 - 19:10 hrs.

¿Qué pasó?

El director de la NASA, Jared Isaacman, hizo un comunicado de prensa donde reveló un cambio en la hoja de ruta de la NASA: planean volver a la Luna y llevar humanos para construir una base lunar y formar la primera colonia antes del año 2030.

Las misiones hacia el satélite de la Tierra responden a los deseos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de "asegurar la superioridad estadounidense en el espacio".

El cambio de planes de la NASA

En un principio, se estaba trabajando en la construcción de una estación espacial que orbite el satélite natural, pero luego de la petición de la Casa Blanca, se optó por construir una base lunar.

"La agencia tiene la intención de pausar Gateway en su forma actual y cambiar el foco hacia infraestructura que permita operaciones sostenidas en la superficie lunar", dijo Isaacman en el comunicado, detallando la reactivación de un objetivo lunar.

Recreación de una base lunar de la NASA en la Luna. / Creada con Gemini.

Ahora, la misión tendrá como objetivo llevar a un grupo de estadounidenses a la Luna y la fecha tentativa es el año 2028, aunque se especula que se pueden presentar más retrasos, como Artemis 2, que se retrasó de febrero hasta abril, la cual llevará a astronautas a volar alrededor del satélite por primera vez en más de 50 años.

Jared transparentó que el calendario de la NASA seguirá sufriendo modificaciones para priorizar que los humanos vuelvan a pisar la Luna lo antes posible e incluirán una misión de prueba antes de un eventual alunizaje.