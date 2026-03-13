Artemis II: Este es el día en que será lanzada la nave espacial con 4 astronautas rumbo a la Luna

13 mar. 2026 - 18:30 hrs.

Uno de los hitos más importantes en la historia de la astronomía reciente se vivirá en las próximas semanas con el lanzamiento de Artemis II, una nave espacial que pretende llegar a la órbita de la Luna con cuatro astronautas a bordo.

Se trata de un proyecto liderado por la NASA, que se podría convertir en el mayor acercamiento del ser humano a la Luna después de su llegada al satélite natural en 1969.

¿Cuándo será lanzado Artemis II?

Tras varias postergaciones por problemas técnicos, la agencia espacial estadounidense anunció que actualmente trabaja para concretar el lanzamiento durante abril.

"Estamos en camino para un lanzamiento el 1 de abril", declaró durante una conferencia de prensa Lori Glaze, alta funcionaria de la agencia espacial estadounidense, aunque advirtió que "aún queda trabajo" por hacer antes del despegue.

Artemis 2 será el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna desde la finalización del programa estadounidense en 1972, que llevó a los primeros y únicos humanos a la superficie lunar hasta la fecha.

Durante esta misión de prueba, la tripulación —compuesta por tres astronautas estadounidenses y uno canadiense— orbitará la Luna sin aterrizar, ya que el objetivo principal será probar los sistemas y equipos de la nave la siguiente misión.

Precisamente, el plan es que Artemis III y Artemis IV permitan el regreso del hombre a la superficie de la Luna, en un viaje estimado recién para 2028.