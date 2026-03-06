La NASA publica buenas noticias sobre el recorrido del asteroide 2024 YR4
¿Qué pasó?
En 2024 la NASA dio a conocer que un cuerpo de entre 53 y 67 metros de diámetro viajaba en el espacio a miles de kilómetros por hora. Aunque en marzo de 2025 se descartó cualquier impacto contra la Tierra, había un cuatro por ciento de probabilidad de colisión contra la Luna.
Hace solo unos días actualizaron la información y afirmaron que la roca pasará a una distancia considerable de la luna, lo que descarta cualquier riesgo de choque contra ella.
El impacto se esperaba para el año 2032, sin embargo, tras hacer diversos cálculos matemáticos y mantener al asteroide en observación y análisis, los científicos determinaron que lo que pudo ser una colisión histórica e inédita, está oficialmente descartada.
De cuatro a cero por ciento
Gracias a la avanzada tecnología del Telescopio Espacial James Webb, se pudo observar la roca con precisión y lograron ajustar los modelos orbitales con una precisión increíble. Estos datos se obtuvieron entre el 18 y el 26 del pasado mes de febrero.
Según informaron los expertos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, la distancia exacta a la que pasará el asteroide 2024 YR4 de la Luna, corresponde a 21.240 kilómetros y lo hará cerca del 20 de diciembre de 2032.
Pese a que un cuatro por ciento parece algo menor, para los científicos de la NASA representa un porcentaje suficientemente alto como para activar protocolos de seguimiento, aunque el resultado final sea el que vemos ahora: Cero probabilidad de choque.
