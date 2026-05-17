"Le truncaron la vida a mi señora": Mujer quedó parapléjica tras caerle un fierro en la Ruta 5 mientras iba de copiloto

17 may. 2026 - 13:08 hrs.

¿Qué pasó?

Patricia Barrientos, de 54 años, era una mujer activa que cultivaba su propia comida y se encargaba de su hogar en la isla de Chiloé. Sin embargo, hoy está postrada en el Hospital de Puerto Montt tras quedar parapléjica por un trágico accidente.

La tarde del viernes 8 de mayo, mientras viajaba como copiloto junto a su esposo por la Ruta 5, a la altura de una pasarela en construcción en Puerto Montt, un elemento metálico de más de 4,5 kilos y 40 centímetros de largo impactó el parabrisas del vehículo, dejándola con lesiones graves en la faringe, esófago y área cervical.

Tras una operación de más de seis horas y media con la intervención de siete especialistas, el diagnóstico fue devastador. Su propio esposo, Manuel Alvear, contó su historia en conversación con Meganoticias Siempre Juntos.

"No sé por qué castigaron tanto a mi señora"

Manuel recordó que el momento del accidente "fue como un balazo, una explosión y mi señora se desmayó al tiro. Yo traté de reaccionar, me metí a la orilla, la vi sangrando y me dije: 'si no me voy, se me va a morir acá'".

Tomó la decisión de llevarla él mismo al hospital, con un paramédico que subió a la camioneta para contener a Patricia mientras él manejaba. "Mi señora me decía: 'Ayúdame, ayúdame'".

Después de largas horas de operación, "los doctores me dijeron que hicieron todo lo que estaba presupuestado hacer, pero lamentablemente quedó parapléjica". Incluso, aseguró que "hay que hacerle harta rehabilitación para que pueda mover sus manitos".

"Lo complicado es que ella no va a poder avisarme cuando quiera ir al baño, porque el cuerpo no le va a avisar a ella. Son cosas que uno no tiene previstas en su vida. No sé por qué castigaron tanto a mi señora, no va a querer vivir así... De verdad no me explico qué pasó, le truncaron la vida a mi señora", expresó.

Una vida que cambió en segundos

Manuel trabaja en la pesca artesanal y sale al mar por temporadas de 10 a 12 días. Cuando vuelva a trabajar en septiembre, necesitará a alguien que cuide a Patricia 24/7.

"Voy a tener que modificar el dormitorio para que ella esté cómoda y no quede sola en la noche. Yo tenía mi situación arreglada y se me esfumó, a mí y a mi señora", resumió.

La constructora y la investigación

El accidente ocurrió bajo una pasarela que estaba en construcción. La empresa a cargo se contactó con Manuel dos días después del hecho, pero sin ofrecerle apoyo concreto. "Me llamaron para decirme que la denuncia se había ido a Santiago. Pero no me preguntaron cómo estaba mi señora".

Este lunes llegará a Puerto Montt un gerente de la concesionaria para reunirse con Manuel tras el peritaje del vehículo. El Ministerio Público también lleva adelante una investigación con distintas aristas, sin descartar responsabilidades penales o hasta intervención de terceros.

"Yo quiero que se haga justicia con mi señora. Necesito que no le vuelva a pasar a más personas... Esto no puede quedar así", aseguró Manuel.

¿Cómo ayudar a Manuel y Patricia?

Manuel Alvear está recibiendo colaboraciones para financiar gastos médicos y traslados desde su hogar a Puerto Montt, a través de la siguiente cuenta: