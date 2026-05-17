Programa de recambio de calefactores: ¿Cómo postular?
El Ministerio del Medio Ambiente cuenta con un programa de recambio de calefactores que busca ayudar a reducir las emisiones de contaminantes generadas a consecuencia de la combustión de leña en las zonas del centro y sur del territorio chileno.
Este consiste en que las personas que tengan un sistema de calefacción a leña puedan hacer entrega de este a cambio de recibir una estufa a pellet o un aire acondicionado.
Cabe destacar que actualmente solamente hay procesos de postulación en Valdivia, Osorno, Chillán y Chillán Viejo y que esta es una excelente alternativa, teniendo en cuenta que cada día las temperaturas bajan más.
¿Cómo postular al programa de recambio de calefactores?
Para acceder a este beneficio, se puede postular vía Internet o también de manera presencial en la Seremi de Medioambiente respectiva de la comuna a la que se quiera solicitar, es decir, Los Ríos, Los Lagos o Ñuble.
En caso de querer postular de manera online, se debe ingresar al siguiente enlace, seleccionar la región a la que pertenece el postulante, presionar el botón "Postular" (botón rojo al final de la página) y luego ingresar al sistema con su RUT y contraseña o registrarse en caso de no estar inscrito.
¿Cuáles son los requisitos para postular?
Para postular a cualquiera de los tres llamados, debes cumplir con los siguientes requisitos:
- Indicar el calefactor al que postulará (según lo detallado en las bases de postulación).
- Ser propietario del artefacto a leña que se quiere recambiar.
- Que el artefacto a leña se encuentre instalado en la vivienda.
- Que la vivienda donde está instalado el artefacto a recambiar corresponda a lo señalado en las bases de postulación.
- No se aceptarán postulaciones de calefactores instalados en departamentos (excepciones, ver bases).
- Se debe entregar al Ministerio del Medio Ambiente el artefacto a leña que se recambie, para proceder con su destrucción.
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