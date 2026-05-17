Programa de recambio de calefactores: ¿Cómo postular?

17 may. 2026 - 13:00 hrs.

El Ministerio del Medio Ambiente cuenta con un programa de recambio de calefactores que busca ayudar a reducir las emisiones de contaminantes generadas a consecuencia de la combustión de leña en las zonas del centro y sur del territorio chileno.

Este consiste en que las personas que tengan un sistema de calefacción a leña puedan hacer entrega de este a cambio de recibir una estufa a pellet o un aire acondicionado.

Cabe destacar que actualmente solamente hay procesos de postulación en Valdivia, Osorno, Chillán y Chillán Viejo y que esta es una excelente alternativa, teniendo en cuenta que cada día las temperaturas bajan más.

¿Cómo postular al programa de recambio de calefactores?

Para acceder a este beneficio, se puede postular vía Internet o también de manera presencial en la Seremi de Medioambiente respectiva de la comuna a la que se quiera solicitar, es decir, Los Ríos, Los Lagos o Ñuble.

En caso de querer postular de manera online, se debe ingresar al siguiente enlace, seleccionar la región a la que pertenece el postulante, presionar el botón "Postular" (botón rojo al final de la página) y luego ingresar al sistema con su RUT y contraseña o registrarse en caso de no estar inscrito.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Para postular a cualquiera de los tres llamados, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Indicar el calefactor al que postulará (según lo detallado en las bases de postulación).

Ser propietario del artefacto a leña que se quiere recambiar.

Que el artefacto a leña se encuentre instalado en la vivienda.

Que la vivienda donde está instalado el artefacto a recambiar corresponda a lo señalado en las bases de postulación.

No se aceptarán postulaciones de calefactores instalados en departamentos (excepciones, ver bases).

Se debe entregar al Ministerio del Medio Ambiente el artefacto a leña que se recambie, para proceder con su destrucción.

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