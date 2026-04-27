Es oficial: entra en vigor ley que limita la navegación motorizada en este río de Estados Unidos y las reglas podrían endurecerse

27 abr. 2026 - 18:05 hrs.

Una nueva ley que limita la navegación motorizada en un río de Estados Unidos acaba de entrar en vigor. La medida, impulsada por las Tribus Confederadas de Indios Siletz, restringe el uso de embarcaciones a motor en un tramo del río Siletz, en Oregón, y será revisada en julio para determinar si se endurece o se hace permanente.

La restricción corresponde a una norma temporal de la Junta Marina del Estado de Oregón y aplica al tramo superior del río, en un recorrido de 28 millas de agua, según informa The Sun. El debate por esta norma se inició el año pasado, tras la solicitud formal presentada por las tribus.

¿Cuál es el objetivo de la norma de restricción?

El objetivo es proteger el hábitat y el ecosistema de los peces que habitan en el río Siletz, considerado una zona de desove muy activa para el salmón y la trucha arcoíris. Desde que la medida se implementó provisionalmente, solo se permite el paso río arriba, desde el parque Jack Morgan, a embarcaciones a motor con una potencia de 10 caballos de fuerza o menos.

El estatuto contempla además la prohibición de que todas las embarcaciones a motor naveguen río arriba desde Old Mill Park, ubicado a nueve millas río arriba de Jack Morgan, según The Sun.

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Se espera que en julio haya una revisión de la norma para determinar si se hace permanente, si se endurece o si se elimina por completo.

“Este río lleva 25 años esperando a que esta junta tome una decisión a su favor”, dijo Angela Sondenaa, directora de recursos naturales de la tribu. Calificó la implementación de la norma temporal como “un resultado positivo”, aunque lamentó que no se haya escogido la alternativa que brindara mayor protección.

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