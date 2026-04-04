Irán lanza drones y misiles tras ultimátum de Trump y eleva tensión en Medio Oriente

04 abr. 2026 - 22:45 hrs.

¿Qué pasó?

Irán lanzó el domingo drones y misiles contra Israel y Kuwait después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera a Teherán 48 horas para alcanzar un acuerdo que permita desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de desatar un "infierno".

Las fuerzas armadas de Kuwait e Israel dijeron que sus defensas aéreas respondieron a los últimos ataques, en el marco de la guerra desatada el 28 de febrero con la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra la república islámica.

La guerra ha asestado un duro golpe a la economía mundial, con los ataques iraníes de represalia contra aliados de Estados Unidos en el Golfo y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa 20% del petróleo mundial.

Trump lanzó el ultimátum después de un ataque cerca de una planta nuclear iraní que causó evacuaciones. Teherán anunció nuevas represalias, al tiempo que el ejército de Israel dijo que detectó un nuevo lanzamiento de misiles desde Yemen.

"Recuerden cuando le di a Irán diez días para HACER UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos", dijo el presidente, y añadió: "¡Gloria a DIOS!".

El general Ali Abdollahi Aliabadi, en un comunicado del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, calificó el ultimátum de Trump como "una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida".

"Se les abrirán las puertas del infierno", añadió, en alusión a lo dicho por el mandatario estadounidense.