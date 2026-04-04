"Antes de que el infierno se desate": Trump da 48 horas a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz

04 abr. 2026 - 16:29 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con desatar un "infierno" si Irán no llega a un acuerdo en 48 horas para abrir el estratégico estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial bloqueada por Irán, donde los bombardeos alcanzaron una zona cercana a una planta nuclear.

El canciller iraní advirtió que los efectos de cualquier lluvia radiactiva los sufrirían con mayor intensidad los países vecinos del Golfo.

La guerra estalló el 28 de febrero, con unos ataques de Israel y Estados Unidos en Irán que mataron al guía supremo Alí Jamenei y que acarrearon una campaña de bombardeos de la república islámica en Oriente Medio, que han tenido repercusiones en la economía global.

Irán ha respondido con ataques contra infraestructuras de aliados de Estados Unidos en el Golfo, además de prácticamente bloquear el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial por la que solía transitar un 20% de los hidrocarburos consumidos a nivel mundial.

¿Qué dijo Trump?

Este sábado, Trump, dijo que Irán tiene 48 horas para llegar a un acuerdo sobre la reapertura del estratégico estrecho o se enfrentará a un "infierno".

"Recuerden cuando le di a Irán diez días para CERRAR UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ", escribió Trump en Truth Social, en referencia a su ultimátum emitido el 26 de marzo.

"El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos", dijo el presidente, y añadió: "¡Gloria a DIOS!".

Irán anunció horas después que los buques de Irak, un "país hermano", pueden navegar por el estrecho y que las restricciones solo se aplican a los "enemigos".

Todo sobre Guerra en Irán