Crisis en Codelco: ¿Ejecutivos tendrán que devolver bonos tras falsear cifras de producción?

21 may. 2026 - 16:41 hrs.

¿Qué pasó?

Una auditoría interna de Codelco determinó que ejecutivos de la empresa estatal falsearon cifras de producción de dos divisiones en 2025. La situación provocó la salida de un gerente de la compañía, pero además podría significar la devolución de bonos.

Sobrestimación de las cifras de producción en Codelco

De acuerdo a la investigación del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE), fueron "siete ejecutivos y un exejecutivo de Casa Matriz y división Chuquicamata y Ministro Hales" los que habrían participado en un esquema en el cual se sobrestimó la producción de la compañía.

En concreto, serían más de 20 mil toneladas de cobre reportadas como producto finalizado; sin embargo, estas continuaban aún en su proceso de producción. Dicha cantidad de toneladas representa cerca del 2% de la producción total de Codelco en un año.

A raíz de esta grave situación, se concretó el despido del gerente de Producción y Control de Gestión de Codelco, Cérsar Márquez, y se impusieron medidas disciplinarias contra otros siete ejecutivos.

¿Ejecutivos de Codelco deberán devolver bonos?

Una de las posibles motivaciones para esta falsificación de datos sería eventualmente ganar bonos de producción, por lo que incluso se habla de la posibilidad de que los ejecutivos deban devolver dichos montos.

El periodista de Meganoticias, Diego Ponce, explicó que este último antecedente "es parte de lo que está en investigación ahora en una arista administrativa", por lo que aún no está definido al 100% si se deberán devolver dichos bonos.

Ese ámbito aún sigue dentro de la investigación interna de Codelco, sin descartarse la posibilidad de iniciar una auditoría externa para esclarecer la situación.

Pero eso no es todo, ya que Codelco anunció también que presentará una denuncia formal en la justicia para que el Ministerio Público "investigue la eventual existencia de hechos que pudieran revestir carácter de delito", lo que podría significar sanciones penales para los involucrados.

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