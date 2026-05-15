Codelco: Mulet ingresa denuncia por eventual adulteración en cifras productivas

15 may. 2026 - 02:42 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, la posible adulteración en las cifras de producción de Codelco durante diciembre de 2025 sumó un nuevo antecedente, luego de que el diputado Jaime Mulet ingresara una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue el caso.

Según se expuso, al menos 20.000 toneladas métricas finas de cobre de la División Chuquicamata no habrían reunido las condiciones necesarias para ser registradas como producción terminada.

Mulet, parlamentario militante de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) declaró: “Lo fundamental es que se investigue a fondo esta situación. Hay antecedentes importantes que dan cuenta que se pudo haber alterado las cifras de la producción de concentrado de cobre en Codelco, de manera que se habría adulterado el resultado de la producción total del año 2025”.

Antecedentes del aumento de producción que generó dudas

En diciembre de 2025, Codelco reportó una producción de 172.300 toneladas métricas finas de cobre, una cifra considerablemente superior al promedio mensual de 105.600 toneladas registrado entre enero y noviembre del mismo año.

Aunque el presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco, sostuvo en ese momento que la compañía había logrado estabilizar la producción, y posteriormente defendió las cifras entregadas durante la presentación de resultados este marzo, una auditoría interna de Codelco levantó observaciones respecto al proceso utilizado para contabilizar parte de esas toneladas.

Los resultados preliminares de dicha auditoría detectaron una incorporación incorrecta de 20 mil toneladas métricas finas (tmf) de cobre, situación que terminó por sobreestimar la producción reportada por la estatal durante diciembre del año pasado.

La denuncia de Mulet

Previo a que entregara el escrito de su denuncia, el diputado Mulet realizó declaraciones sobre los cuestionamientos que complican a la cupífera estatal:

“Esto es una situación que tiene consecuencias en los balances, en los bonos que reciben los trabajadores y los ejecutivos, en el mercado de los bonos y acreedores de Codelco porque no es lo mismo producir que lograr las metas que no lograrlas”, señaló el parlamentario.

Sobre las razones para realizar la denuncia, señaló: “De manera que es un hecho gravísimo que nosotros creemos que no puede seguir estudiando solo Codelco internamente. Tiene que haber un órgano externo. Aquí pueden haber situaciones delictivas y eso es lo que le venimos a pedir al Ministerio Público”, agregó

Según Mulet, Codelco “ha cometido muchos errores durante por lo menos las últimas 4 o 5 administraciones, estamos hablando de 15 años o más, donde Codelco le dice una cosa al país y esas cosas no ocurren”.

Al respecto indicó: “Le dice que arreglar un edificio va a costar US$10 millones y termina costando más de US$50 millones. Le dice al país que va a producir 2,4 millones de toneladas de cobre fino y está produciendo 1,3. Le dice al país que la nueva Chuquicamata subterránea va a costar 10 y resulta que vale 20”, agregó el exprecandidato presidencial.

Consultado respecto a las posibles motivaciones para adulterar las cifras, el parlamentario señaló que “hay razones que uno puede sospechar en esta materia, fundamentalmente porque lograr las metas desata bonos importantes y desata también afirmaciones respecto si la compañía va bien o va mal”.

Declaraciones de Codelco

Desde Codelco confirmaron a Radio Bío Bío que el Comité de Auditoría del Directorio solicitó un reporte a la división Chuquicamata respecto de la producción 2025, “en el marco de sus atribuciones y de los procesos permanentes de control y revisión interna de la Corporación”.

La estatal agregó que “es un proceso en desarrollo, por lo que no corresponde adelantar conclusiones mientras siga en curso”.