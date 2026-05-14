Bernardo Fontaine es designado como nuevo presidente de Codelco: Gobierno anuncia cambios en el directorio

14 may. 2026 - 18:42 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno anunció este jueves la designación de los nuevos integrantes del directorio de Codelco, confirmando al economista Bernardo Fontaine como nuevo presidente de la estatal.

La información fue dada a conocer mediante un comunicado del Ejecutivo, en el que el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aseguró que la cuprífera enfrenta importantes desafíos financieros y productivos.

"Implementaremos una gestión financiera rigurosa"

Según indicó el secretario de Estado, los nuevos directores asumirán sus cargos durante mayo y tendrán la misión de fortalecer el gobierno corporativo de la minera estatal.

"Nuestra misión es asegurar la viabilidad y eficiencia de la mayor empresa del país. Para ello, implementaremos una gestión financiera rigurosa a partir de los nuevos directores que se incorporan a la compañía", sostuvo Mas.

La autoridad además apuntó a un "preocupante nivel de endeudamiento" y a señales de estancamiento en la producción de algunas divisiones mineras de la empresa.

En ese contexto, el ministro afirmó que se llevarán a cabo investigaciones y eventuales auditorías externas tras antecedentes preliminares relacionados con proyectos cuyos costos habrían aumentado considerablemente.

"Vamos a iniciar las investigaciones del caso y, por cierto, adoptar todas las acciones correspondientes para esclarecer la información. Los nuevos directores asumirán con un mandato especial de investigación y eventual auditoría externa", señaló.

¿Quiénes son los nuevos integrantes del directorio?

Además de Bernardo Fontaine, el Ejecutivo nombró a Luz Granier y Alejandro Canut de Bon como nuevos integrantes del directorio de Codelco.

Fontaine es economista e ingeniero comercial, experto en políticas públicas y exintegrante de la Convención Constitucional. En tanto, Granier es ingeniera comercial y militante de Renovación Nacional, además de haber sido subsecretaria de Servicios Sociales durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Por su parte, Canut es abogado y especialista en Derecho Minero. Entre sus cargos anteriores figuran su paso por Enami y funciones ejecutivas en empresas ligadas a la minería como BHP y JX Mining.

Los nuevos integrantes reemplazarán a Máximo Pacheco, Josefina Montenegro y Alejandra Wood en la mesa directiva de la minera estatal.