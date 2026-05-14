Filtran fecha de reserva de GTA 6: Esto es lo que se sabe hasta ahora

14 may. 2026 - 19:30 hrs.

Buenas noticias para los fanáticos del icónico videojuego Grand Theft Auto (GTA). La esperada nueva entrega del popular título de mundo abierto ya tendría definida su fecha de reserva, tras una filtración que comenzó a circular en internet.

La información fue dada a conocer por el medio Hobby Consolas, que detalló que un correo electrónico enviado por la cadena estadounidense Best Buy habría revelado anticipadamente este dato.

La filtración viene de Best Buy

Según lo reportado, un streamer —que cuenta con una cuenta de afiliados— recibió el mensaje y lo compartió públicamente. A partir de ahí, comenzaron a aparecer otros casos similares en distintas plataformas.

De hecho, usuarios en Reddit y en foros especializados como GTAForums también difundieron el supuesto correo, lo que aumentó la credibilidad de la filtración.

"Me desperté en mitad de la noche y vi esto. Comprobé mi cuenta de afiliados en Gmail y puedo confirmar que el correo electrónico es real", decía este usuario en los foros.

GTA 6 / AFP

¿Cuándo comienza la reserva de GTA 6?

De acuerdo con esta filtración, Rockstar Games abriría el proceso de reservas de GTA 6 entre el 18 y el 21 de mayo.

Aunque no existe confirmación oficial por parte de la compañía, todo apunta a que el anuncio podría concretarse en los próximos días.

GTA 6 es uno de los videojuegos más esperados de la década y se anticipa que será un éxito de ventas cuando llegue a consolas como PlayStation 5 y Xbox Series X|S, además de un eventual lanzamiento posterior en PC y otras plataformas.

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