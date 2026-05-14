Extensión de Línea 6: ¿Cuántas estaciones son y cuánto tiempo ahorra?

14 may. 2026 - 20:00 hrs.

La extensión de la Línea 6 del Metro de Santiago, proyectada para comenzar operaciones en 2027, va a beneficiar a un aproximado de 90 mil personas que residen en la zona surponiente de la ciudad.

Tendrá tres kilómetros de longitud y reducirá en un 87% el tiempo de viaje. Un tramo que antes tardaba 23 minutos vía terrestre, pasará a tomar tan solo tres minutos con esta nueva conexión.

De acuerdo con la web oficial del Metro, la extensión solo va a sumar una estación nueva, cuyo nombre será Lo Errázuriz. Estará ubicada en la intersección de Avenida Costanera Norte del Ferrocarril con Avenida Lo Errázuriz, en la comuna de Cerrillos.

No obstante, cuando se construya la Línea 7, la Línea 6 se prolongará hacia el oriente con una estación en la intersección de Avenida Vitacura con Avenida Isidora Goyenechea.

A futuro, Lo Errázuriz funcionará también como una estación intermodal donde podrá tomarse un próximo tren entre Santiago y Melipilla.

Aton

Nuevos proyectos del Metro de Santiago

Además de la extensión de la Línea 6, también se espera la construcción de los tramos 7, 8 y 9, así como la Línea A que conectará a la capital con el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.

Línea 7 : Comprenderá 19 estaciones, atravesará 8 comunas y tendrá un tiempo total de traslado de 37 minutos entre Renca y Vitacura. Abriría en 2028.

: Comprenderá 19 estaciones, atravesará 8 comunas y tendrá un tiempo total de traslado de 37 minutos entre Renca y Vitacura. Abriría en 2028. Línea 8 : Comprenderá 14 estaciones, atravesará 6 comunas y tendrá un tiempo aproximado de traslado de 23 minutos entre Providencia y Puente Alto. Abriría en 2032.

: Comprenderá 14 estaciones, atravesará 6 comunas y tendrá un tiempo aproximado de traslado de 23 minutos entre Providencia y Puente Alto. Abriría en 2032. Línea 9 : Comprenderá 19 estaciones, atravesará ocho comunas y tendrá un tiempo estimado de viaje de 35 minutos entre el centro de Santiago y Puente Alto. Abriría en 2030.

: Comprenderá 19 estaciones, atravesará ocho comunas y tendrá un tiempo estimado de viaje de 35 minutos entre el centro de Santiago y Puente Alto. Abriría en 2030. Línea A: Conectará la comuna de Cerro Navia con el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Saldrá desde la futura estación Huelén de la Línea 7, comprenderá 2 estaciones y reduciría hasta un 62% los tiempos de traslado al terminal aéreo.

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