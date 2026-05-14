¿Cuándo será la primera Cuenta Pública del presidente Kast?

14 may. 2026 - 20:31 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast ya inició la preparación de lo que será su primera Cuenta Pública ante el Congreso Pleno. Actualmente, el Ejecutivo se encuentra recopilando información y balances ministeriales para construir el discurso presidencial que será presentado ante el Congreso Nacional.

La fecha se transformará en la primera gran prueba política del gobierno y, según reconoció el propio jefe de Estado en consejo de gabinete, el objetivo es mostrar avances del denominado “Desafío 90”, plan que prometía resultados concretos durante los primeros meses de administración.

¿Cuándo será la Cuenta Pública de Kast?

La primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast está programada para el día domingo 1 de junio de 2026, mismo día en que el Mandatario llegará a 84 días de gobierno.

Los avances que busca mostrar La Moneda

Uno de los principales anuncios fue el decreto firmado por Kast en su primer día de gobierno para agilizar proyectos detenidos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), destrabando iniciativas por más de US$16 mil millones.

En paralelo, el Ejecutivo impulsó un recorte del 3% en el gasto de los ministerios como parte de un plan de austeridad fiscal, medida que generó críticas, y por su parte el oficialismo defiende como una señal de disciplina económica.

También se suma la agenda migratoria impulsada por el Ejecutivo, particularmente:

El avance del proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino al país.

que tipifica como delito el ingreso clandestino al país. La reactivación de expulsiones de migrantes irregulares.

Por otra parte, uno de los principales objetivos del gobierno antes de la Cuenta Pública es lograr despachar al Senado la llamada “megarreforma tributaria”, considerada el proyecto emblemático de la administración.

La iniciativa enfrenta una compleja tramitación en la Cámara de Diputados luego de que la oposición ingresara más de mil indicaciones al proyecto. Pese a ello, en La Moneda esperan acelerar el avance legislativo antes de que termine mayo para llegar al 1 de junio con una señal política potente.

Seguridad: el gran flanco del gobierno

Aunque el Ejecutivo busca instalar una narrativa de avances en distintas áreas, el principal punto débil sigue siendo la seguridad pública.

Las críticas crecieron luego de que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, reconociera errores en su gestión y admitiera que el Plan Nacional de Seguridad aún no está completamente formalizado: “Pensé que en este cargo había que hablar mediante acciones, no con palabras. Pero he entendido que en política hay que escuchar y explicar”, afirmó.

La ministra presentó los lineamientos del denominado “Plan de Seguridad Pública en tiempos de emergencia 2026-2031”, aunque confirmó que todavía debe oficializarse mediante una resolución formal.

El problema escaló aún más luego de que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, reconociera públicamente que el gobierno no cuenta con un plan de seguridad consolidado como documento físico.

Oficialismo presiona por definiciones

La falta de una hoja de ruta clara en seguridad no solo generó críticas desde la oposición, sino también preocupación dentro del propio oficialismo.

Según trascendió, durante reuniones internas, dirigentes oficialistas pidieron expresamente al Presidente Kast que utilice la Cuenta Pública para anunciar medidas concretas y un cronograma claro en materia de seguridad.

A menos de tres semanas del discurso presidencial, el manejo de la delincuencia y el crimen organizado aparece como el principal desafío político del gobierno de cara a su primera Cuenta Pública.

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