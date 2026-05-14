Detienen a chófer de micro que apuñaló a estudiante que intentó pagar el pasaje con un billete de $5 mil

14 may. 2026 - 19:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un estudiante universitario de 21 años fue apuñalado por un chofer de micro luego de una discusión registrada al interior de un bus de la línea Vía Láctea, en el centro de Concepción, región de Biobío.

El hecho ocurrió la noche del sábado, cuando Roberto Melo abordó la máquina e intentó pagar su pasaje estudiantil utilizando un billete de $5 mil mientras mostraba su Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

Discusión terminó con el joven herido

Según los antecedentes conocidos, el conductor le mostró un arma blanca y le exigió descender del vehículo, lo que derivó en una discusión entre ambos.

Testigos señalaron que el joven bajó del taxibús rompiendo uno de los espejos de la máquina. Tras eso, el chofer descendió también del vehículo y lo habría apuñalado por la espalda antes de darse a la fuga.

Producto de la agresión, el universitario resultó con una contusión pulmonar y posteriormente, junto a su familia, presentó una denuncia ante Carabineros.

Chofer fue detenido

La Fiscalía Regional del Biobío confirmó este jueves la detención del conductor involucrado en el ataque ocurrido hace algunos días en el centro penquista.

“Fue detenido el conductor del taxibús de la locomoción colectiva que apuñaló hace unos días a un estudiante de Educación Superior en el centro de Concepción y se dio a la fuga”, informó el organismo.

Desde la Fiscalía además detallaron que la investigación quedó a cargo del fiscal Andrés Barahona y de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros.

Investigación en curso

Hasta ahora no se han entregado mayores antecedentes respecto de la formalización del conductor ni sobre eventuales medidas cautelares.

Las diligencias continúan para esclarecer la dinámica completa de los hechos ocurridos durante la noche del sábado en el centro de Concepción.