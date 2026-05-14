Chile fue el segundo país de la OCDE con mayor aumento ingresos reales en los hogares durante el 2025

14 may. 2026 - 20:12 hrs.

¿Qué pasó?

Chile se posicionó entre las economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que registraron un mayor crecimiento del ingreso real disponible per cápita de los hogares durante 2025.

Según el último informe del organismo internacional, el país anotó un incremento anual del 2,3%, cifra que lo ubicó en el segundo lugar del ranking junto a Países Bajos.

Cómo quedó Chile en el ranking

El listado fue encabezado por Polonia, que registró un aumento del 4,1% en este indicador.

Detrás aparecieron Chile y Países Bajos con un crecimiento del 2,3%, mientras que otras economías que mostraron avances relevantes fueron Australia con 2,2%, Portugal con 2%, Dinamarca con 1,9%, Grecia con 1,8% y España con 1,5%.

En contraste, Finlandia y Austria fueron los únicos países que presentaron caídas en el ingreso real disponible per cápita de los hogares, con retrocesos de -0,7% y -1,8%, respectivamente.

Qué mide este indicador

El informe detalló que el ingreso real disponible per cápita considera distintos tipos de recursos económicos que reciben los hogares.

Entre ellos se incluyen las remuneraciones por salarios, ingresos provenientes de rentas inmobiliarias y financieras, además de prestaciones sociales.

A ese total se le descuentan impuestos y otros pagos, con el objetivo de determinar cuánto dinero queda efectivamente disponible para consumo o ahorro.

Crecimiento en la OCDE

De acuerdo con la OCDE, el ingreso real disponible per cápita en el conjunto de los países miembros creció un 0,7% durante el cuarto trimestre de 2025.

Con ello, el organismo cerró el año con un aumento global de 0,8% entre las economías analizadas.

Además, el reporte mostró que catorce de los veinte países con datos disponibles registraron avances en este indicador durante el periodo evaluado.