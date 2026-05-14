Sujeto detenido en contexto de violencia intrafamiliar y tenencia de armas: Portaba escopeta, pistola y una granada de fantasía
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
Durante la madrugada del día jueves, Carabineros de la Tenencia Lo Sierra, ubicada en Lo Espejo, recibió un llamado al número de emergencia 133 de una mujer, quien denunció amenazas en contexto de violencia intrafamiliar y tenencia de armas.
Debido al riesgo de la situación, personal policial ingresó de manera inmediata al inmueble, logrando reducir y detener al sujeto sin que se registraran personas lesionadas.
Incautan armas y un artefacto con apariencia de granada
En el procedimiento se incautó "una escopeta que mantenía encargo por robo, una pistola a fogueo adaptada para el disparo, munición de calibre 38 y un artefacto con apariencia de granada" describió el Mayor Nicolás Ortega, de la 11a. Comisaría Lo Espejo.Ir a la siguiente nota
Tras los análisis del personal especializado del GOPE, se informó que el artefacto con apariencia de granada se trataba de un artefacto de fantasía.
Las armas y demás evidencias fueron remitidas al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (LABOCAR) para realizar las pericias necesarias.
El detenido pasará a segundo control de detención durante esta tarde, mientras se continúa con las diligencias investigativas para esclarecer la procedencia de las armas incautadas y determinar eventuales responsabilidades adicionales del imputado.
Denuncia
Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.
El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.
Leer más de
Notas relacionadas
- Formalizan a Américo tras denuncia por VIF interpuesta por Yamila Reyna
- Detienen a hombre acusado de asesinar a su pareja el Día de la Madre en Buin: Tiene orden vigente por otro homicidio en 2019
- Investigan femicidio en Buin: Hombre le disparó a su pareja, la subió a un automóvil y la dejó abandonada en el hospital