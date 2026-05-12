Detienen a hombre acusado de asesinar a su pareja el Día de la Madre en Buin: Tiene orden vigente por otro homicidio en 2019

12 may. 2026 - 07:50 hrs.

La Fiscalía Metropolitana Occidente confirmó este martes la detención de un hombre de 37 años acusado del delito de femicidio en contra de su pareja, hecho ocurrido en la comuna de Buin, Región Metropolitana.

El crimen se produjo la noche del domingo al interior del domicilio en el que ambos vivían. Tras una discusión, el presunto agresor le disparó a la mujer, también de 37 años, y le dio muerte.

Según indicó el órgano persecutor, la captura del sospechoso fue concretada por personal de la Brigada de Homicidios (BH) y Laboratorio de Criminalística (LACRIM) de la Policía de Investigaciones (PDI).

El hombre pasará control de detención este martes en el Juzgado de San Bernardo. En la instancia se podrían conocer sus medidas cautelares. También se informó que mantenía orden vigente por un homicidio anterior.

Femicidio en Buin

El ataque ocurrió a eso de las 22:30 horas del domingo en la casa de la víctima, en donde ella vivía hace algunas semanas con su pareja y un tercero que le arrendaba una habitación.

Esta última persona fue clave en la investigación. Según su relato, en medio de una discusión, el detenido buscó un arma de fuego y efectuó una serie de disparos, uno de los cuales hirió de gravedad a la mujer.

Tras ello, el responsable del crimen tomó un automóvil, subió a la mujer y, según quedó registrado en cámaras de seguridad, se trasladó a gran velocidad hasta el Hospital de Buin, en donde la dejó abandonada.

El hombre se dio a la fuga y no fue encontrado hasta hace pocas horas. Al consultar sus antecedentes, se conoció que tenía una orden de detención vigente desde 2019 por el delito de homicidio.

La víctima fue identificada como Teresa Reyes, madre de cuatro hijos de 20, 18, 12 y 7 años. Uno de ellos conversó con Meganoticias, asegurando que "el hombre la tenía amenazada de muerte, porque según él mi mamá andaba hablando con otro loco".

El joven no vivía con su mamá y dijo que la vio por última vez el sábado, enterándose lamentablemente de la muerte el mismo Día de la Madre.

De acuerdo a las cifras del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), este año 2026 se registran oficialmente 13 femicidios consumados, 102 frustrados y 28 tentados.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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