Fiscal relata versión del imputado por muerte de Francisca Millahual: "Tomó el arma, jugó con ella y se disparó"

13 abr. 2026 - 13:05 hrs.

¿Qué pasó?

El fiscal adjunto de Temuco, Patricio Montecinos, quien ha estado a cargo de la investigación por el crimen de Francisca Millahual durante los últimos siete días, abordó las distintas versiones que existen en torno al caso.

Consultado por la versión del único imputado, Emanuel Ochoa, que hoy lunes quedó en prisión preventiva, el persecutor confirmó que existen dos relatos contrapuestos en el caso.

La versión del detenido

“Él da cuenta en su relato de que el arma de fuego que se utiliza y que provoca la muerte de la víctima era suya, pero él da cuenta de que la víctima tomó el arma, jugó con ella y se disparó", contó.

Sin embargo, el fiscal fue enfático en señalar que "eso no coincide con el sitio del suceso, con las demás lesiones de la víctima, con la actitud adoptada por el imputado con posterioridad a los hechos, de darse a la fuga del lugar, de envolver a la víctima con una frazada y de lanzar el arma de fuego", sostuvo.

"A juicio del Ministerio Público, todos esos antecedentes dan cuenta de una persona que quiere huir de la responsabilidad penal que le corresponde, incluso con posterioridad se ha dado a la fuga de la ciudad, sin decirle a nadie", agregó.

Lesiones de defensa y forcejeo

El fiscal también se refirió a las lesiones encontradas en el cuerpo de la víctima, las que, según indicó, son clave para entender lo ocurrido: “Efectivamente, tal como lo relata el funcionario médico que concurrió al sitio del suceso, da cuenta de lesiones en los brazos, en los muslos de la víctima, diversos moretones que a mí también me correspondió apreciar al concurrir al lugar".

"Dan cuenta que efectivamente, aparte de la lesión por el disparo, que es una lesión ínfima debajo del mentón, existen numerosas lesiones que tenía la víctima y dan cuenta de que hubo a lo menos un forcejeo o una agresión respecto entre la víctima y el imputado previo a los hechos.”

Posible contexto de violencia y móvil

Respecto al móvil del crimen, el persecutor señaló que aún no está completamente determinado, pero existen antecedentes relevantes aportados por testigos.

“La verdad, no tenemos claro cuál sería el móvil. Se da cuenta por parte de testigos y familiares de que antes, por parte del imputado, se había ejercido violencia sexual respecto de la víctima; a lo menos dos testigos nos señalan eso. En definitiva, ha llevado al Ministerio Público a formalizar por el delito de femicidio por esta relación desigual de poder que ejercía el imputado sobre la víctima.”

En ese contexto, añadió: “A juicio del Ministerio Público, lo hacen más acorde con el femicidio que con un delito de homicidio civil".

Sobre el arma utilizada, el fiscal indicó que aún no ha sido encontrada y que su ubicación es compleja: "Él no revela su origen, solamente da cuenta que la habría lanzado hacia el río".

Detención del imputado

El fiscal también explicó cómo se produjo la detención del imputado en la comuna de Lanco, luego de varios días prófugo.

“De acuerdo a los antecedentes de la carpeta de investigación, el imputado es detenido al interior de la subcomisaría de Lanco, en momentos que la policía investigaciones ya se encontraban en la comuna de Lanco. Existen diversas diligencias investigativas que establecían que la última utilización del teléfono (del imputado) había sido en esa comuna, y en virtud de su antecedente estaba la policía allá.”

Además, se refirió a la versión del propio imputado sobre su permanencia en la zona.

“De acuerdo a los antecedentes posteriores, estableció que el imputado habría estado, según él, durmiendo en una micro abandonada, que habría concurrido a una iglesia (evangélica) y que se le habría acercado gente que ya lo habría reconocido, por cuanto habría salido en todos los noticieros y la televisión. En definitiva, estas personas le preguntan si sabe de los hechos de Temuco y en cierto modo lo convencen de que se entregue", cerró.