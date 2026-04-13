Dictan prisión preventiva para tío de Francisca Millahual por el delito de femicidio

13 abr. 2026 - 12:03 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes se decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Emanuel Osvaldo Ochoa, sindicado como principal sospechoso de haber asesinado a su sobrina de 20 años, la joven universitaria Francisca Millahual, en la ciudad de Temuco, región de La Araucanía.

Cabe recordar que la víctima, estudiante de medicina veterinaria de la Universidad Santo Tomás, fue encontrada sin vida el pasado martes al interior de la casa de su abuela, inmueble que cuidaba mientras la mujer estaba fuera de la ciudad.

El hombre de 24 años fue sindicado como sospechoso del crimen desde un principio, concretándose su detención la tarde del domingo. La fiscalía lo formalizó por el delito de femicidio, solicitando la máxima cautelar. El tribunal acogió la petición y dictaminó un plazo de seis meses para la investigación.

Cuidaba la casa con su tío

Durante el fin de semana del 4 y 5 de abril, Francisca quedó al cuidado de la vivienda de su abuela junto a su tío, quien es hijo de la dueña de casa y hermano de la madre de la víctima. Ambos tenían la tarea de resguardar el inmueble mientras la familiar viajaba a Santiago.

Sin embargo, todo cambió cuando la mujer regresó y no pudo ingresar normalmente al domicilio. "Estaba el portón abierto, la puerta principal estaba cerrada, pero había una ventana abierta. Así que yo salté la ventana", relató la abuela de Francisca.

Fue en ese momento cuando encontró a su nieta sin vida en la cocina, envuelta con una frazada y con signos de violencia.

El subprefecto Sergio Alarcón, jefe de la Brigada de Homicidios de Temuco, detalló en ese momento que durante la inspección externa del cuerpo "se pudo encontrar un orificio en el sector del mentón provocado por un impacto balístico sin salida".

A esto se suman "diversas heridas y contusiones en distintas partes del cuerpo", lo que da cuenta de la violencia del ataque.

Fue a un culto y luego a un inmueble para bañarse

Emanuel Ochoa fue detenido a eso de las 19:00 horas en la comuna de Lanco, región de Los Ríos. El subprefecto indicó que tras abandonar el sitio del suceso, estuvo algunas horas en Temuco y después huyó hacia el sur.

Previo a su arresto, el mismo día domingo, concurrió a un culto evangélico y, luego, se dirigió a un "inmueble particular, donde se aseó, se bañó, comió", indicó el detective.

Desde ese lugar "fue trasladado hasta una comisaría de Carabineros en Lanco, donde nosotros como BH nos encontrábamos a la espera de él y procedimos a su detención en el lugar".

En la formalización se reveló que el imputado se escondió en un bus abandonado durante los seis días que estuvo prófugo. Al solicitar comida, habría conocido a personas de una comunidad evangélica, a quienes les confesó que estaba siendo buscado.

En la misma audiencia, el imputado aseguró no tener participación en la muerte de su sobrina, ya que esta se habría provocado por un suicidio.