Entró a culto evangélico y luego se bañó en una casa: Así fueron las horas previas a la detención del tío de Francisca Mllahual

13 abr. 2026 - 10:55 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) entregó detalles sobre la detención de Emanuel Osvaldo Ochoa, sindicado como principal sospechoso de haber asesinado en Temuco a su sobrina de 20 años, la joven universitaria Francisca Millahual.

Cabe recordar que la víctima, estudiante de medicina veterinaria de la Universidad Santo Tomás, fue encontrada sin vida el pasado martes al interior de la casa de su abuela, inmueble que cuidaba mientras la mujer estaba fuera de la ciudad.

Sospechoso había salido de la región

El subprefecto Sergio Alarcón, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) Temuco, explicó que una vez obtenidos los antecedentes científicos de las diligencias, "se solicitaron mediante el Tribunal de Garantía medidas inclusivas.

En ese contexto, "se solicitó una orden de detención para el tío de la víctima, Emanuel Ochoa. Producto de lo anterior, se realizaron diversas diligencias investigativas a fin de establecer en dónde se encontraba el paradero de esta persona".

Tras varios peritajes, se logró determinar que "después de salir desde el sitio del suceso, estuvo rondando en esta comuna durante el transcurso de la tarde... También en donde se deshizo del arma que fue utilizada en el hecho".

El PDI estableció que, ese mismo día, abandonó la región rumbo al sur, "específicamente hasta el sector de Lanco y Panguipulli, donde oficiales de esta unidad procedieron a ubicarlo el domingo, siendo detenido".

El subprefecto agregó que los lugares específicos en donde se mantuvo escondido el imputado aún son "materia de la investigación", y que durante las diligencias se barajó la posibilidad de que tuviese algún apoyo externo para su ocultamiento.

Fue a un culto y luego a un inmueble para bañarse

"Teníamos la información de que el domingo esta persona concurrió a un culto evangélico en la comuna de Lanco, alrededor de las 11:00 horas", continuó el detective sobre el día de su arresto.

"Posteriormente, concurrió a un inmueble particular, donde se aseó, se bañó, comió y, desde ahí, fue trasladado hasta una comisaría de Carabineros en Lanco, donde nosotros como BH nos encontrábamos a la espera de él y procedimos a su detención en el lugar", agregó.

Ante la consulta de si existen más personas involucradas en el crimen, respondió que "hasta el momento no se descarta nada. Estamos en proceso investigativo, así que pueden aparecer nuevas informaciones respecto al desarrollo de este hecho".