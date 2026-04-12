Detienen al tío de Francisca Millahual: Es sindicado como el principal sospechoso del femicidio

12 abr. 2026 - 22:53 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este domingo, se confirmó la detención de Emanuel Osvaldo Ochoa (24), el tío de Francisca Millahual (20), y sindicado como el principal sospechoso del femicidio de la joven universitaria.

La información fue confirmada por el equipo de comunicaciones de la Fiscalía. Se espera que en las próximas horas se entreguen más detalles del hecho.

El caso de Francisca Millahual

Francisca Millahual Arriagada tenía 20 años y era estudiante de medicina veterinaria en la Universidad Santo Tomás de Temuco.

El pasado martes, la estudiante fue hallada por su abuela al interior del domicilio que cuidaba durante el fin de semana. De acuerdo con antecedentes recopilados, la joven no vivía en la casa donde fue encontrada, sino que había llegado hasta el inmueble para cuidarlo mientras su abuela se encontraba fuera de la ciudad.

La joven residía en la misma ciudad de Temuco, pero con su abuelo, quien precisamente era el excónyuge de la abuela.

Cuidaba la casa con su tío

Durante el fin de semana, Francisca quedó al cuidado de la vivienda junto a su tío, de 24 años, hijo de la dueña de casa y hermano de la madre de la víctima. Ambos tenían la tarea de resguardar el inmueble mientras la abuela viajaba a Santiago.

Sin embargo, todo cambió cuando la mujer regresó y no pudo ingresar normalmente al domicilio. "Estaba el portón abierto, la puerta principal estaba cerrada, pero había una ventana abierta. Así que yo salté la ventana", relató la abuela de Francisca.

Fue en ese momento cuando encontró a su nieta sin vida en la cocina, envuelta con una frazada y con signos de violencia. Equipos de emergencia acudieron al lugar, pero solo pudieron constatar su fallecimiento.

Intervención de terceros

El subprefecto Sergio Alarcón, jefe de la Brigada de Homicidios de Temuco, detalló que "en la inspección externa corporal del cadáver se pudo encontrar un orificio en el sector del mentón provocado por un impacto balístico sin salida".

A esto se suman "diversas heridas y contusiones en distintas partes del cuerpo", lo que da cuenta de la violencia del ataque.

Otro de los elementos que forman parte de la investigación es lo ocurrido durante la noche previa al hallazgo. De acuerdo a los primeros antecedentes, en la vivienda hubo consumo de alcohol y presencia de terceros. Además, registros de cámaras muestran a personas saliendo del lugar tras el crimen.

Mientras tanto, el tío de la víctima —quien también estaba en la casa— se mantiene inubicable, lo que lo posiciona como el principal sospechoso.

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