Grave pelea en partido amateur en Tomé deja al menos 10 lesionados y preocupa por falta de seguridad

12 abr. 2026 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un encuentro de fútbol amateur terminó en un grave episodio de violencia en la comuna de Tomé, luego de que una pelea entre jugadores e hinchas dejara al menos diez personas lesionadas.

Según lo informado por radio Bio Bio, el incidente se produjo una vez finalizado el partido entre los clubes Latorre de Tomé y Antena de Hualpén, cuando una serie de insultos entre asistentes comenzó a escalar hasta derivar en agresiones físicas. Según los antecedentes, durante la riña se utilizaron incluso objetos contundentes.

¿Qué dijeron las autoridades?

Producto de estos hechos, diez personas resultaron con distintas lesiones, de las cuales dos fueron catalogadas como de mediana gravedad. Pese a la magnitud del incidente, hasta ahora no se han registrado detenidos, según informó el capitán Mauricio Cornejo, de Carabineros.

Uno de los puntos que ha generado mayor preocupación es la ausencia de personal policial en el lugar al momento de los hechos, así como la falta de presencia de seguridad municipal.

Desde el municipio, el director de Seguridad Pública, Gino Placencia, explicó que la coordinación con Carabineros depende de los organizadores de los encuentros. En ese contexto, señaló que "este es un caso aislado, no siempre ocurren hechos tan graves como este, donde tenemos diez lesionados. Ocho son lesiones leves y dos de mediana gravedad. No hay detenidos la participación que tiene la Municipalidad acá es de facilitarle el recinto deportivo para que los clubes realicen los contactos a Carabineros".

De acuerdo con información preliminar, el club local no habría realizado la notificación correspondiente a las autoridades, lo que explicaría la ausencia de resguardo policial durante el evento.

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