Extorsión a panaderías en Santiago: Delincuentes amenazaron a dueño de local en Matta Sur

12 abr. 2026 - 16:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un hecho grave se dio a conocer en las últimas horas, en el que bandas extorsionan a dueños de panaderías. Uno de estos últimos ilícitos ocurrió en un local del sector Matta Sur de la comuna de Santiago, mismo lugar que antisociales amenazaron con quemar hace dos años.

Respecto a la extorsión denunciada, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad, se puede ver cómo dos hombres llegaron al local para comprar productos. Al momento de pagar, consultaron por el dueño del local, quien no se encontraba en el negocio, razón por la que decidieron dejar un papel con un número telefónico, el que también contenía una amenaza directa en contra del propietario.

Testigo relata la extorsión contra el dueño de panadería

Uno de los testigos de la extorsión conversó con Meganoticias para entregar detalles de lo ocurrido y dijo que "llegaron los tipos, venezolanos, y entraron preguntando por la persona encargada. Luego, como no se les dijo que estaba en el local físicamente, hicieron una compra de una bebida y al mismo tiempo dejaron una hoja donde decía que el encargado se comunicara a ese número. Entonces, uno llama y ellos obtienen el teléfono y empiezan a mandar mensajes, videos, amenazas".

Sobre el hecho de violencia que ocurrió hace dos años, contó que "antes fue más terrible, porque en esa época tenían el contacto de la persona encargada del local, y las amenazas fueron demasiado fuertes, porque mandaban videos, amenazas de armamento y mensajes de texto amenazando con la familia, con los hijos".

"Ellos llegaron al extremo de quemar las mamparas del local", concluyó el testigo.

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