Cámaras de seguridad y un informe del SML: Los indicios que tienen como imputado de femicidio al tío de Francisca Millahual

12 abr. 2026 - 11:45 hrs.

¿Qué pasó?

Desde el pasado martes existe consternación en la ciudad de Temuco, luego de que la joven estudiante de veterinaria, Francisca Millahual (20), fuera encontrada sin vida por su abuela al interior de su casa en el sector Amanecer de la capital regional de La Araucanía.

Los indicios de este caso, que está siendo investigado como un femicidio, apuntan directamente a Emanuel Ochoa (24), el tío materno de la joven, quien es buscado intensamente al estar en calidad de prófugo de la justicia tras desconocerse totalmente su paradero.

Los indicios contra el tío de Francisca Millahual

El periodista de Meganoticias en la zona, Diego Sanhueza, entregó los últimos detalles de este caso, señalando para su despacho de este domingo en Meganoticias Siempre Juntos que existen dos antecedentes claves que dejaron a Ochoa como imputado del crimen.

El tío de Francisca "pasó de sospechoso a prófugo" luego de que la Fiscalía emanara los peritajes del Servicio Médico Legal (SML) respecto a la data de muerte de la joven, además de dos videos que posicionan a Ochoa en las cercanías de la vivienda durante esos mismos momentos.

Sanhueza explicó que el día jueves aparecieron las imágenes de dos cámaras de seguridad que captaron al joven: "Una cuando llega hasta el domicilio, está cerca de 10, 11 minutos, y la otra ya cuando va saliendo desde ese lugar en una bicicleta".

Por otro lado, el informe del SML determinó que la data de muerte de Francisca ocurrió durante la tarde del pasado lunes, lo que concuerda así con los momentos en los que las cámaras antes mencionadas captaron a Ochoa en la vivienda donde la joven fue encontrada muerta al día siguiente.

El fiscal de Temuco, Patricio Montencinos, se refirió a estos dos antecedentes, explicando cómo estos permitieron solicitar la orden de detención en contra de Emanual Ochoa.

"La investigación por el femicidio de la joven Francisca Millahual ha seguido avanzando con diligencias realizadas por un equipo especializado de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) conjuntamente con la Fiscalía", comenzó señalando el persecutor.

A esto, agregó que "la autopsia permitió establecer la data de muerte de la víctima, situándola durante la tarde del día lunes 6 de abril".

"Estos avances permitieron solicitar y obtener una orden de detención respecto de una persona que figuraba como sujeto de interés, respecto del cual se ha iniciado su búsqueda por funcionarios de la Policía de Investigaciones, y esperamos que este trabajo permita obtener resultados a la brevedad posible", cerró en la misma línea que lo reportado por el periodista de Mega.

"Él tiene que pagar sus consecuencias"

El pasado viernes, el matinal Mucho Gusto conversó con Juan Alberto Arriagada, hermano de Emanuel Ochoa y tío de Francisca Millahual, quien señaló que ya vio las imágenes que involucrarían a su hermano en el femicidio de su sobrina.

"La verdad es que al revisarlas no se ve muy claro si es mi hermano u otra persona. A simple vista, y no te puedo confirmar al 100%, no parece la silueta de él, no pareciera que fuera él. Solo queremos que se pueda esclarecer y que aparezca mi hermano para que pueda decir qué pasó", sostuvo Arriagada.

Además, señaló que como familia se han preguntado si existen otras teorías del caso, como por ejemplo "que otra persona haya sido y que mi hermano fue testigo o que también le haya pasado algo".

Quien también se refirió a la situación brevemente fue la pareja de Ochoa, quien fue interrogada por el Ministerio Público hace tan solo unas jornadas atrás.

"Incautaron los teléfonos, allanaron mi casa y soy materia dispuesta para aclarar todo. Yo no sé nada de él; si me preguntan a mí, yo creo que él no fue y que a él le pasó algo. Espero que sea así y si fue, él tiene que pagar sus consecuencias", sostuvo la joven.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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