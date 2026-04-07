Egipto ejecuta en la horca a hombre condenado por femicidio de estudiante

07 abr. 2026 - 02:35 hrs.

Las autoridades de Egipto informaron este lunes la ejecución en la horca de un joven condenado por el brutal asesinato de una estudiante, hecho que generó gran conmoción en el país.

El autor del femicidio, Islam Mohamed Fathi, cometió el crimen con un arma blanca tras el término de una relación sentimental que mantenía con la víctima.

Crimen conmocionó a Egipto

El homicidio se produjo en agosto de 2022 mientras la víctima, la estudiante de Comunicación Salma Bahgat, esperaba a una amiga en la entrada de su lugar de trabajo.

En esa ocasión, el culpable apuñaló más de 30 veces a su expareja. Posteriormente, fue detenido en la ciudad de Zagazig.

Tras su arresto, fue trasladado a un centro psiquiátrico en El Cairo durante 27 días para evaluar su estado mental.

Los exámenes concluyeron que estaba en pleno uso de sus facultades al momento del crimen, por lo que fue considerado penalmente responsable.

Este caso se suma a otros hechos de violencia de género en el país y la región, donde, según Naciones Unidas, el 99,3% de las mujeres ha sufrido acoso o agresión sexual al menos una vez en su vida.