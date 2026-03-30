Femicidio en Las Condes: Detienen a hombre por asesinar a su pareja en un departamento

30 mar. 2026 - 22:34 hrs.

Un hombre de 33 años fue detenido la noche de este lunes tras confesar haber asesinado a su pareja con un arma blanca al interior de un departamento en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

Detenido reconoció el crimen

El incidente ocurrió durante la tarde en un inmueble ubicado en la intersección de las calles Del Inca con República Árabe de Egipto.

El mayor Rodrigo Silva detalló que "Carabineros tomó conocimiento de una mujer que terminó gravemente lesionada, en un acto de violencia intrafamiliar".

Tras su arribo, los efectivos detuvieron al presunto autor, quien "al ser entrevistado reconoce que fue él quien le propinó las lesiones con un arma blanca a la víctima, la que terminó fallecida".

Hasta el lugar también llegó personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), que intentó reanimar a la víctima de 31 años, aunque sin éxito.

Hija de ambos también estaba en el departamento

Preliminarmente, se sabe que ambos mantenían una relación y venían desde Calama, región de Antofagasta. "Se encontraban de forma pasajera acá. Habían arrendado este departamento", señaló el mayor.

Además, durante el ataque estaba en el departamento una niña de tres años, hija de ambos. "Ella se mantiene en custodia de Carabineros, en espera de qué van a resolver los organismos competentes", agregó.

Los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público, que determinó el trabajo de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI).

*A la fecha, en 2026 en Chile se han registrado seis femicidios consumados, 61 femicidios frustrados y 16 femicidios tentados, según el sitio web del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg).

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.