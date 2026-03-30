Presunto asesino de joven conductora de aplicación fue capturado tras escapar a Bolivia por Colchane: Se amplió su detención

30 mar. 2026 - 16:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) logró detener en el norte de Chile al presunto homicida de una joven conductora de aplicación, hecho ocurrido tras una discusión vial en la ciudad de Valparaíso.

El crimen se produjo el pasado jueves 19 de marzo, mientras la víctima, identificada como Camila Ponce, estudiante de 21 años de la carrera de Técnico en Construcción, se desempeñaba como conductora de aplicación.

Durante su trayecto por Avenida España, la joven tuvo un altercado con otro conductor. Al descender de su vehículo para encararlo, el agresor la atropelló, dejándola con graves lesiones que días después le causaron la muerte.

Sospechoso escapó de Chile y luego reingresó

El subdirector de Investigación Policial, el prefecto general Hugo Haeger, explicó que la detención del imputado se concretó la jornada del domingo en la localidad de Colchane, región de Tarapacá.

La autoridad señaló que las diligencias permitieron individualizar al sospechoso y también al vehículo con el que atropelló a la joven. Posteriormente, se confirmó que el hombre había abandonado el país en dirección a Bolivia, por un paso no habilitado en Colchane.

"Ya teniendo la convicción de que era responsable de este delito, se genera junto al Ministerio Público la orden de detención en contra del imputado", indicó el prefecto general, agregando que, entre las diligencias, se realizaron "algunas entradas y registros de los domicilios que presenta el imputado" en Chile.

"Se va conversando con la familia, también se va controlando el sistema de contacto con esta persona vía telefónica, logrando determinar que se encontraba efectivamente en la ciudad de Cochabamba (Bolivia) el día sábado recién pasado", añadió.

Haeger comentó que, gracias a un trabajo de persuasión en el que "se le concientizó sobre su responsabilidad en este delito, el imputado reingresa al país el día domingo en horas de la tarde, por el lugar donde había salido de manera clandestina".

Se amplió su detención

El conductor fue capturado por la policía y luego se le trasladó hasta la ciudad de Iquique para su posterior control de detención.

Este lunes, el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte decretó la ampliación de la detención por 24 horas, ordenándose su ingreso al Complejo Penitenciario Alto Hospicio.