Hijo de inspectora apuñalada en colegio de Calama por estado de salud de su madre: "El médico nos dice que tenemos que esperar"

30 mar. 2026 - 11:10 hrs.

¿Qué pasó?

Continúa internada en el Hospital del Cobre de Calama Haydée Moya, inspectora del Instituto Obispo Silva Lezaeta que también fue apuñalada por el estudiante de cuarto medio que se encuentra detenido luego de atacar a tres compañeros y a la funcionaria, además de la inspectora María Victoria Reyes, quien falleció.

Mucho Gusto conversó con el hijo de Haydée, Inti Alaiva, quien confirmó que su madre permanece en riesgo vital, pero que su estado es estable dentro de la gravedad en la que se encuentra.

¿Qué dijo el hijo de Haydée?

"Ha evolucionado bien dentro de la gravedad que tiene. Estamos a la espera a lo que nos diga el médico hoy día. Ayer (domingo) todavía estaba con el respirador y está un poco complicado un pulmón, pero estamos en eso, esperando", detalló Inti.

"Mi mamá tiene cerca de cinco cortes en su cuerpo. Tuvieron que intervenir en una una herida inguinal que tiene, pero lo complejo era el pulmón, que tiene una contusión un poco compleja, pero que el médico nos dice que tenemos que esperar. Quizás es muy pronto para decir cuándo se va a recuperar, pero ha avanzado favorablemente", agregó.

La relación con el colegio

Alaiva señaló que "mi mamá es asistente de la educación hace más de 20 años". "Todos nosotros somos de Lezaeta, pertenecemos a esa comunidad. El domingo igual participamos un ratito en el velatorio de la inspectora que era amiga de mi madre".

Además, aseguró que el colegio ha estado en contacto y que la rectora los ha acompañado. "La verdad que nosotros contra el colegio, contra nadie, vamos a hacer nada, por lo menos hasta ahora. Lo que nos importa es que mi mamá salga adelante y todas las fuerzas que tenemos la vamos a canalizar acá. Lo demás lo vamos a ver después cuando mi mamá ya esté bien y podamos conversar y hablar con ella mejor".

Violencia en colegios

Sobre la violencia en los recintos educacionales, expuso que "yo creo que acá la situación es que todas las comunidades escolares tienen algún tipo de problema. No vamos a cegarnos en eso, pero acá lo importante es que estos son hechos que van a marcar un precedente y que tenemos que buscar cómo sociaedad lo que tenemos que mejorar".

"Acá las soluciones no son pórticos, sino que es un trabajo en la comunidad escolar, tanto pública como privado, porque esto puede haber pasado en cualquier lugar de Chile", añadió.