Temblor sacude la zona norte: ¿Cuál fue la magnitud y el epicentro del sismo?
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este lunes se registró un sismo de magnitud 4,1 que se percibió en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 08:51 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 82 kilómetros al noroeste de San Antonio de los Cobres, Argentina, a 204 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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