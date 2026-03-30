Temblor sacude la zona norte: ¿Cuál fue la magnitud y el epicentro del sismo?

30 mar. 2026 - 06:09 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este lunes se registró un sismo de magnitud 4,1 que se percibió en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 08:51 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 82 kilómetros al noroeste de San Antonio de los Cobres, Argentina, a 204 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.