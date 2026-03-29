"Grave y en riesgo vital": Actualizan estado de salud de la otra funcionaria que fue atacada por joven en Calama

29 mar. 2026 - 12:02 hrs.

¿Qué pasó?

La familia de Haydée Moya Moya, la otra funcionaria del Instituto Obispo Silva Lezaeta que fue atacada por un joven de 18 años, actualizó su estado de salud tras el brutal ataque que dejó a la inspectora María Victoria Reyes (59) fallecida.

El tribunal resolvió ampliar la detención del imputado hasta el próximo martes, jornada en la que se llevará a cabo su audiencia de formalización.

¿Cuál es el estado de salud de la otra funcionaria que fue atacada?

A través de un comunicado, la familia de Haydée Moya Moya dijo que su estado de salud "continúa siendo de carácter grave y en riesgo vital", manteniéndose internada en el Hospital del Cobre de Calama.

"Debido a la gravedad de las múltiples heridas sufridas, se han visto comprometidos diversos órganos de su cuerpo. Al día de hoy, se encuentra en riesgo vital y bajo cuidados intensivos, siendo las próximas 48 horas cruciales para su evolución", agregaron.

La familia describió a Haydée como "una mujer profundamente comprometida con su vocación. Ama su trabajo y sabemos que lo que hizo ese día fue guiado por su convicción de educar, cuidar y proteger".

"Agradecemos sinceramente a toda la comunidad por las muestras de cariño, apoyo, oraciones y energías recibida. Sin embargo, hoy más que nunca hacemos un llamado a no bajar los brazos: Haydée continúa en riesgo vital y necesita de todos nosotros", señalaron.