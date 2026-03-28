Amplían hasta el martes detención de estudiante que atacó a inspectora en colegio de Calama

28 mar. 2026 - 12:49 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado se realizó la audiencia del control de detención del joven de 18 años que atacó a tres estudiantes y a dos inspectoras del Instituto Obispo Silva Lezaeta, hecho que dejó a una de ellas fallecida.

A través de su cuenta de X, el Poder Judicial informó que el "Juzgado de Garantía de Calama amplía hasta el martes 31 de marzo la detención del imputado de homicidio consumado de inspectora de establecimiento educacional y cuatro homicidios frustrados".

Por razones de seguridad, el sujeto cumplirá la ampliación de su detención en un penal en Antofagasta.

¿Quién era la inspectora que falleció tras el ataque?

La inspectora que falleció era María Victoria Reyes, una mujer de 59 años, casada y con dos hijos. La profesional trabajaba hace casi 30 años en el establecimiento antes mencionado.

Sus años de trayectoria hicieron que fuera reconocida por la comunidad escolar, respetada por apoderados y estudiantes.

¿Qué se sabe del ataque al interior del colegio?

El fiscal Juan Castro Bekios explicó que los hechos se originaron a eso de las 10:30 horas, por parte de "un alumno de cuarto medio de dicho establecimiento, un adulto de 18 años".

El persecutor explicó que "habría, en primer lugar, agredido con un arma cortopunzante a una inspectora, lesiones que lamentablemente provocaron su fallecimiento".

"Posteriormente, agrede a una paradocente que trató de auxiliar a esta víctima, resultando también herida de gravedad", agregó el persecutor.

El fiscal continuó señalando que, posterior a ello, "unos metros más allá del primer lugar de los hechos, agrede a tres menores de edad del mismo establecimiento, uno de ellos con lesiones de gravedad".