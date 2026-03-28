Condenan a delincuentes que lanzaron agua hirviendo a víctima para exigir rescate: Se hicieron pasar por el Tren de Aragua

28 mar. 2026 - 11:36 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de rendir todos los medios de prueba, la Fiscalía ECOH de Coquimbo pudo acreditar en juicio oral la participación de tres sujetos acusados de robo calificado contra una persona a la que mantuvieron retenida bajo la condición de rescate.

Los hechos que se conocieron en el Tribunal Oral Penal de Coquimbo tuvieron lugar el 28 de abril de 2025, a la 01:30 horas aproximadamente, en un inmueble ubicado en Pasaje Janequeo, en la parte alta de la comuna.

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Le lanzaron agua hirviendo

La víctima, de sexo masculino, estaba en el lugar y posteriormente sufrió lesiones cortantes, golpes, amenazas y la sustracción de su teléfono celular y una pulsera.

Según se probó en el tribunal, le exigieron que llamara a sus familiares para la entrega de dinero y especies e incluso lo agredieron de nuevo con golpes y con agua hirviendo que le lanzaron en su cuerpo.

Los agresores incluso fingieron ser integrantes del tren de Aragua para concretar la entrega de dinero y especies por parte de una persona conocida de la víctima.

A la espera de la sentencia

En el juicio se probó además que los captores abandonaron el lugar para tratar de concretar el pago del rescate y la víctima quedó en custodia de un tercero. Sin embargo, logró escapar de su cautiverio.

La policía logró la detención de uno de los sujetos en flagrancia y la Fiscalía pudo determinar la participación de otros dos mediante el trabajo de analistas criminales. Tras el juicio, el acusado M.E.C.C. fue encontrado culpable de robo con violencia e intimidación mientras que V.B.G.G. y B.N.M.P. fueron condenados como coautores del mismo.

La lectura de sentencia quedó prevista para la primera semana de abril 2026.

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