Temblor se percibe en la zona centro norte del país: Revisa la magnitud y epicentro del sismo

28 mar. 2026 - 03:10 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este sábado 14 de septiembre se registró un sismo de magnitud preliminar 4,2 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 03:05 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 111 kilómetros al noroeste de Tongoy, a 10 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.