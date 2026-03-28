Temblor se percibe en la zona centro norte del país: Revisa la magnitud y epicentro del sismo
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este sábado 14 de septiembre se registró un sismo de magnitud preliminar 4,2 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 03:05 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 111 kilómetros al noroeste de Tongoy, a 10 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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