Nuevo temblor se percibe en la zona centro-sur: Conoce la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este jueves se registró un sismo de magnitud 4,2 en la región de Ñuble, cuando el reloj marcaba las 14:03 horas.
Temblor se produjo minutos después en que ocurrieron sismos magnitudes 4,1, 4,3, 2,5 y 3,1, en la misma zona.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 56 kilómetros al noroeste de Cobquecura, a 18 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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