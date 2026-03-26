Nuevo temblor se percibe en la zona centro-sur: Conoce la magnitud del sismo

26 mar. 2026 - 14:13 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este jueves se registró un sismo de magnitud 4,2 en la región de Ñuble, cuando el reloj marcaba las 14:03 horas.

Temblor se produjo minutos después en que ocurrieron sismos magnitudes 4,1, 4,3, 2,5 y 3,1, en la misma zona.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 56 kilómetros al noroeste de Cobquecura, a 18 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.