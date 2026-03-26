Temblor sacude al centro-sur de Chile: Revisa cuál fue la magnitud y el epicentro del sismo

26 mar. 2026 - 13:08 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este jueves se registró un sismo de magnitud 4,1 en la región de Ñuble, cuando el reloj marcaba las 12:54 horas.

Minutos después, se registró otro temblor, magnitud 4,3, también en la región de Ñuble, a las 13:11 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El primer movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 156 kilómetros al oeste de Cobquecura, a 28 kilómetros de profundidad.

En tanto, el segundo tuvo un epicentro a 55 kilómetro al noroeste de Cobquecura, a 21 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.