Seguirán las bajas temperaturas en Santiago: ¿Cuánto frío hará este jueves en la capital?

13 may. 2026 - 08:30 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves 14 de mayo continuarán las bajas temperaturas y los cielos nublado en la Región Metropolitana, luego de un miércoles muy frío y con bastante niebla durante la mañana.

De acuerdo con el pronóstico entregado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las mínimas se registrarán al inicio de la jornada y podrían alcanzar los 9°C en algunos sectores.

Mínimas de hasta 9°C

En el sector sur de Santiago se esperan extremas de 9°C y 19°C, con un cielo nublado durante toda la jornada. En San José de Maipo se registrará una mínima de 8°C y el cielo también estará cubierto.

Para Santiago Centro, la proyección es de 10°C durante la mañana y 20°Cen la tarde. Condiciones similares se anticipan en el sector poniente, donde también se prevén 10°C de mínima y 20°C de máxima.

En el sector norte de la capital, las temperaturas oscilarán entre 9°C y 21°C, al igual que en Colina. Más hacia el oriente, en tanto, se pronostican 11°C de mínima y una máxima de 20°C.

La Dirección Meteorológica también anticipó bajas temperaturas en provincias de la región. En Melipilla se esperan 11°C y 18°C, mientras que en Curacaví los termómetros variarán entre 8°C y 17°C.