Seguirán las bajas temperaturas en Santiago: ¿Cuánto frío hará este jueves en la capital?
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Este jueves 14 de mayo continuarán las bajas temperaturas y los cielos nublado en la Región Metropolitana, luego de un miércoles muy frío y con bastante niebla durante la mañana.
De acuerdo con el pronóstico entregado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las mínimas se registrarán al inicio de la jornada y podrían alcanzar los 9°C en algunos sectores.
Mínimas de hasta 9°C
En el sector sur de Santiago se esperan extremas de 9°C y 19°C, con un cielo nublado durante toda la jornada. En San José de Maipo se registrará una mínima de 8°C y el cielo también estará cubierto.Ir a la siguiente nota
Para Santiago Centro, la proyección es de 10°C durante la mañana y 20°Cen la tarde. Condiciones similares se anticipan en el sector poniente, donde también se prevén 10°C de mínima y 20°C de máxima.
En el sector norte de la capital, las temperaturas oscilarán entre 9°C y 21°C, al igual que en Colina. Más hacia el oriente, en tanto, se pronostican 11°C de mínima y una máxima de 20°C.
La Dirección Meteorológica también anticipó bajas temperaturas en provincias de la región. En Melipilla se esperan 11°C y 18°C, mientras que en Curacaví los termómetros variarán entre 8°C y 17°C.
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