Se acercan los días fríos: Así puedes postular para cambiar gratis tu estufa a leña por una de pellet o aire acondicionado

16 mar. 2026 - 18:00 hrs.

El próximo viernes 20 de marzo comienza oficialmente el otoño, y con ello se espera una disminución de la temperatura en las próximas semanas en todo el territorio nacional. Bajo ese escenario, muchos ya comienzan a proyectar lo que será la calefacción para el invierno.

Por esa razón, el Ministerio del Ambiente informó que cuenta con el programa "Recambio de Calefactores", el que permite cambiar una estufa a leña por una a pellet o un aire acondicionado.

¿Cómo postular para el cambio de estufa a leña?

El programa cuenta actualmente con tres llamados vigentes a los que se puede postular de forma online en algunas comunas del país:

Temuco y Padre las Casas: Puedes postular hasta el 25 de marzo ingresando aquí.

Puedes postular hasta el 25 de marzo ingresando aquí. Chillán y Chillán Viejo: Puedes postular hasta el 14 de abril ingresando aquí.

Puedes postular hasta el 14 de abril ingresando aquí. Valdivia: Puedes postular hasta el 18 de marzo ingresando aquí.

También, puedes postular de forma presencial en la Seremi de Medioambiente respectiva de tu región: La Araucanía, Ñuble y Los Ríos.



¿Cuáles son los requisitos para postular?

Para postular a cualquiera de los tres llamados, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Indicar el calefactor al que postulará (según lo detallado en las bases de postulación).

Ser propietario del artefacto a leña que se quiere recambiar.

a leña que se quiere recambiar. Que el artefacto a leña se encuentre instalado en la vivienda .

. Que la vivienda donde está instalado el artefacto a recambiar, corresponda a lo señalado en las bases de postulación.

No se aceptarán postulaciones de calefactores instalados en departamentos (excepciones, ver bases).

(excepciones, ver bases). Se debe entregar al Ministerio del Medio Ambiente el artefacto a leña que se recambie, para proceder con su destrucción.

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