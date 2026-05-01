"Todo lo que dijo en la campaña no está ocurriendo": Jara arremete contra el Presidente Kast por recortes y alzas

01 may. 2026 - 19:41 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de las conmemoraciones del Día del Trabajador, la exministra y excandidata presidencial, Jeannette Jara, lanzó duras críticas al Gobierno de José Antonio Kast, apuntando a los recortes presupuestarios y al manejo de la agenda social y económica.

La exsecretaria de Estado cuestionó el contenido de los ajustes propuestos desde el Ministerio de Hacienda, señalando que responden a una lógica que, a su juicio, busca desviar la atención pública. En ese contexto, acusó que existe “una estrategia para distraer la atención y aprovechar de avanzar con su proyecto que beneficia a los superricos del país”.

¿Qué dijo Jara?

Durante la jornada, Jara valoró la convocatoria de la Central Unitaria de Trabajadores, destacando la participación de distintos sectores. “Es muy importante conmemorar el día de los trabajadores y trabajadoras. En Chile eso es lo que son: una clase trabajadora. No son colaboradores como el Gobierno trata de instalar”, afirmó.

Al abordar los recortes planteados en el oficio de Hacienda, que considera ajustes en diversas carteras, la exministra cuestionó la forma en que se han comunicado estas medidas. “El mundo social junto con el mundo político tenemos que ser capaces de detener los retrocesos que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast está proponiendo. Está claramente en una estrategia en la cual tira muchas cartas sobre la mesa; anuncia muchos recortes, genera incertidumbre y luego se retracta, generando esto solamente inquietud y tratando de pasar por el costado elementos centrales como la rebaja a los impuestos a los superricos”, sostuvo.

En esa línea, también criticó la conducción del ministro de Hacienda, apuntando a decisiones que calificó como erráticas. “Por mucho que hoy día manden oficios diciendo que van a hacerlo, y mañana salgan a retractarse, hay ahí una voltereta y una improvisación realmente muy nocivas. Eso genera incertidumbre, eso crea un malestar social y el Gobierno se tiene que hacer responsable de la actitud que está teniendo. Francamente, está generando en las familias chilenas un nivel de angustia importante”, agregó.

La exministra también abordó el impacto del alza en los combustibles, describiendo el escenario como complejo. “No usan los instrumentos del Estado, como el Mepco, para aliviar a la ciudadanía, la clase media y los transportistas”, reclamó.

Finalmente, se refirió al ámbito de la seguridad pública, cuestionando el cumplimiento de las promesas de campaña. “Todo lo que el Presidente Kast dijo en la campaña hoy día ha quedado claro que no está ocurriendo”, afirmó, agregando que “de lo que sabemos del Ministerio de Seguridad Pública son chismes, más chismes, recortes, después que no hay recortes, después que hay más o menos recortes. Pero de un plan anti-delincuencia y anticrimen organizado todavía ninguna palabra”.

Las declaraciones de Jara se suman a una jornada marcada por críticas desde distintos sectores, en un contexto de debate sobre el rumbo económico y social del país.

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