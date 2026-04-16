"Es para los empresarios más ricos": Jeannette Jara critica medidas anunciadas por Presidente Kast en cadena nacional

16 abr. 2026 - 19:27 hrs.

¿Qué pasó?

La exministra del Trabajo y excandidata presidencial Jeannette Jara se refirió a los anuncios del Presidente José Antonio Kast en cadena nacional, criticando fuertemente las medidas económicas para empresas, ya que sostiene que solamente benefician a los empresarios más grandes.

¿Qué dijo Jeannette Jara?

"La rebaja tributaria que se está proponiendo no es para la persona que tiene una PyME, no es para el taxista, no es para la señora que tiene un taller de costura; es para los empresarios más ricos del país. Y aunque el gobierno se esfuerce en decir que esta es una reforma para las empresas y no para los empresarios, les quiero decir que las empresas son de los empresarios, no de los marcianos", señaló.

"Por tanto, esta reforma es para los empresarios y esa es la vocación que el gobierno tiene. No está pensando en el bienestar común, está pensando en privilegiar a un grupo reducido de la población, que es con la cual comparte intereses económicos, ideológicos y políticos", agregó.

Cabe recordar que este miércoles el Presidente Kast anunció, entre otras cosas, una rebaja de impuestos a empresas y la creación de un crédito tributario por pago de remuneraciones, lo que ha sido criticado por la oposición, pues dicen que se trata de una "reforma tributaria encubierta".

Pero Jara también apuntó a que "esta reforma trae dos elementos que son sumamente nocivos. En primer lugar, vuelve a reintegrar el sistema tributario. Yo le quiero decir a la ciudadanía: esto significa que el impuesto que paga la empresa, el socio lo va a poder usar completo como un descuento de su impuesto personal".

"Quieren imponer en esta reforma, sino que además no quieren que esto se vuelva a discutir por varias décadas, dejando desfinanciado el Estado de Chile, dejando desfinanciada a la gente, dejando desfinanciados los beneficios sociales", dijo.

Finalmente, recalcó que "esta situación es sumamente grave, y más allá de una u otra medida que se podría valorar específicamente, lo que hay detrás es una matriz ideológica, de despotenciar y debilitar el Estado, de dejar sin recursos la función pública y de beneficiar a los mártires".

Todo sobre Jeannette Jara