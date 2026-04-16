Ministra Ximena Rincón se defendió en redes sociales tras insultos en universidad: "No impedirán que sigamos"

16 abr. 2026 - 17:09 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Energía, Ximena Rincón, utilizó su cuenta de Instagram para defenderse de los insultos que recibió durante el acto de inauguración del año académico en la Universidad Federico Santa María de Valparaíso.

En la publicación, compartió imágenes del evento, pero también explicó lo ocurrido y aprovechó para responder a lo sucedido.

"Los insultos no impedirán que sigamos. Hoy participé en la inauguración del año académico de la Universidad Técnica Federico Santa María, en Valparaíso, donde compartí con estudiantes la gran misión encomendada por el Presidente José Antonio Kast, trabajar en terreno y siempre con el diálogo por delante", escribió.

"Pese a algunos insultos que me llegaron, sigo con toda la energía para acercar la labor del Ministerio a los ciudadanos, dialogar sobre políticas de Estado sostenibles y relevar la gran contribución que han realizado hombres y mujeres en esta casa de estudios", explicó.

"Este es el compromiso de trabajo del Presidente José Antonio Kast. Por eso, y por mucho más, seguimos con todo", cerró.

Insultan a ministras de Gobierno

"Migajera, renuncia, vieja cu...", fueron los insultos que recibió la ministra Rincón, tras lo cual el moderador pidió respeto y cedió la palabra a la representante del Gobierno. La ministra respondió que "una antigua compañera de partido hubiese dicho que la segunda parte no la iba a comentar, pero la primera era una ofensa, eso de vieja".

Este hecho se suma a lo ocurrido hace algunos días en la Universidad Austral de Valdivia, donde la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, no solamente recibió insultos, sino que también tuvo que arrancar, ya que fue amenazada de ser golpeada.

Revisa el momento en que la ministra Ximena Rincón fue insultada

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