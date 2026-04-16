"Eso de vieja": La respuesta de la Ministra Ximena Rincón tras ser insultada en el inicio de charla universitaria

16 abr. 2026 - 15:38 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Energía, Ximena Rincón, fue insultada hoy en la Universidad Federico Santa María de Valparaíso, en la inauguración del año académico de la casa de estudios.

Según se puede apreciar en un video que circula en redes sociales, una asistente le gritó "migajera, renuncia, vieja cu...", tras lo cual el moderador pidió respeto y cedió la palabra a Rincón.

¿Qué respondió la ministra Ximena Rincón?

La ministra respondió que "una antigua compañera de partido hubiese dicho que la segunda parte no la iba a comentar, pero la primera era una ofensa, eso de vieja".

La titular de Energía se encontraba en la casa de estudios para impartir la charla "Política energética de Chile": Desafíos y Academia"

Este incidente se suma al que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, el 8 de marzo pasado, en la Universidad Austral de Valdivia, aunque esa fue una agresión mucho más violenta.

En esa oportunidad, Licolao debió escapar en medio de fuertes insultos y amenazas de golpes.