Pamela Jiles recuerda advertencia a Kast: "Dije que le haría la vida cuadritos si se saltaba el Congreso"

16 abr. 2026 - 11:35 hrs.

La diputada Pamela Jiles (PDG) fue entrevistada esta mañana por Juan Manuel Astorga en el programa "Ahora es cuando" de Radio Infinita, donde no escatimó en críticas al discurso y al paquete de medidas económicas anunciado por el Presidente José Antonio Kast la noche anterior.

"Nos encontramos con un presidente de la República particularmente tenso, flanqueado por cuatro enormes banderas chilenas. Por favor, pásenle un vasito de agua a este caballero", ironizó la parlamentaria, señalando que Kast se trabucó en varias partes de su alocución, lo que a su juicio refleja un nivel de tensión al interior del gobierno.

En cuanto al fondo, Jiles fue tajante: "No veo ningún quiebre en el eje de la discusión", descartando que el anuncio haya representado un punto de inflexión en el debate político.

"Un proyecto CPC, Copy Paste"

La diputada calificó el paquete como "un proyecto CPC que viene directamente de las oficinas de la CPC, así como Copy Paste", aunque reconoció que incluye algunos puntos que podrían ser difíciles de rechazar en el Congreso, como la exención de contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años —medida que, según relató, ella misma impulsó hace dos años para mujeres desde los 60—.

"Hay unos caramelitos que hacen muy necesario para el gobierno que estén unidos, pegados con moco", señaló Jiles, aludiendo a la estrategia del Ejecutivo de presentar el proyecto como un paquete indivisible.

Problemas constitucionales en la forma

Uno de los puntos más técnicos de la entrevista fue la advertencia de Jiles sobre la constitucionalidad del proyecto. Según la parlamentaria, el artículo 69 de la Constitución Política exige que todo proyecto de ley tenga una sola idea matriz, algo que considera imposible de cumplir con siete medidas de naturalezas tan distintas. "Me devano los cesos pensando cómo va a poder tener una idea matriz estas medidas tan diversas, más allá de que el gobierno lo tenga bajo el eslogan de 'reconstrucción nacional en emergencia'. Las ideas matrices en técnica legislativa no pueden ser eslogans", advirtió.

El rol de Quiroz y Alvarado

Jiles también se refirió al gabinete, revelando una anécdota personal: durante 12 años fue coapoderada del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al compartir el mismo curso escolar sus hijas. Pese a ello, lo describió como "un aparente villano mal dibujado, básicamente un vividor", aunque reconoció que es "bastante más sofisticado y culto de lo que aparenta" y que está detrás de la política central del gobierno.

Al ministro del Interior, Claudio Alvarado, lo definió como alguien "contratado para pirquinear votos", habilidad que habría demostrado en la elección de la mesa de la Cámara y que el gobierno buscaría repetir para aprobar este proyecto de quórum simple.

Crisis económica y demandas del PDG

En el plano de la crisis económica, Jiles criticó duramente la situación actual, señalando que el gobierno "no tiene idea de cuáles son los dolores actuales que ellos mismos han provocado en la clase media y los sectores más vulnerables". La diputada insistió en que la baja del IVA a los pañales y alguna exención en la canasta básica son medidas urgentes que el PDG ha propuesto, sin que hayan sido recogidas.

"El gobierno no está quilatando cuál es el nivel de indignación de la gente, que va a seguir creciendo", advirtió, recordando que anoche hubo caceroleos en distintos puntos del país.

La advertencia que recuerda

Al cierre de la entrevista, Jiles recordó una declaración que hizo en diciembre, antes de que Kast asumiera: "Dije que le iba a hacer la vida cuadritos a Kast si es que se saltaba la soberanía popular y se saltaba el Congreso". La parlamentaria señaló que presentar un paquete que considera inconstitucional en su forma es precisamente eso: "Es complejo que Kast siga gobernando intentando pasar máquina, saltándose el Congreso por decreto, presentando proyectos cerrados sin diálogo".

"Me parece que el gobierno va a tratar de pirquinear los dos votos que le faltan, pero eso me parece que es comprarse un problema a largo plazo", concluyó.