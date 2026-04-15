"Ningún beneficio social se va a recortar": Ministro Alvarado explica "Plan de Reconstrucción Nacional"

15 abr. 2026 - 22:20 hrs.

¿Qué pasó?

Ministro del Interior, Claudio Alvarado, conversó en exclusiva en Meganoticias Prime y explicó las medidas anunciadas por el Presidente José Antonio Kast, en el marco del "Plan de Reconstrucción Nacional".

En una cadena nacional, el mandatario anunció un proyecto de ley que incluye rebajas tributarias a empresas, la exceción de IVA a las viviendas nuevas, el fin de las contribuciones a los mayores de 65 años, entre otros aspectos.

Rebajas tributarias

Sobre la baja de impuestos a las empresas, Alvarado expuso que "durante más de una década este país ha ido subiendo sus tasa de impuesto y lo único que hemos escuchado es que el empleo se destruye, la economía no crece, el país se endeuda y tiene un déficit fiscal. En ese escenario, obviamente es muy difícil para toda familia poder sustituir y poder progresar".

"Cuando la receta ha sido equivocada algún día tenemos que ir con un cambio de dirección, que es bajar las tasas de impuestos para que las empresas sean más competitivas y de esa manera tengan interés en invertir, en generar desarrollo, progreso y más empleo", aseveró.

"Nosotros hoy día tenemos una tasa de empleo sobre el 8%, por lo tanto nuestro objetivo es llegar a una meta de pleno empleo a finales de nuestro gobierno, que significa una tasa del orden del 6,5%. Eso si lo graficamos de manera simple, si una familia hoy día tiene dos hijos y uno de ellos tiene riesgo a perder su empleo porque la economía no crece, esa familia se angustia, pero yo puedo dar la tranquilidad es que si la economía vuelve a crecer el segundo hijo lo más probable que en unos años más tenga empleo, tenga ingresos y pueda elegir", agregó.

Medidas compensatorias

Al ser consultado sobre las medidas compensatorias para no dejar al fisco sin recursos, detalló que "el primer año es obvio que si no hay compensación de impuestos baje, pero después la proyección de crecimiento hace que eso se recupere".

"Además, el neteo puede venir por otra vía, como reducción de gastos, porque hay muchos bolsones de gastos innecesarios en un gobierno. Nosotros estamos haciendo un ajuste este año de 3 mil millones de dólares, por lo tanto vamos a dejar de gastar no en beneficios sociales, sino en plata mal gastada, en consecuencia por ahí empezamos a compensar y a netear", sostuvo.

"Absolutamente ningún beneficio social se va a recortar, porque estas son medidas de mediano y largo plazo, en donde queremos reconstruir la arquitectura impositiva de nuestro país para que volvamos a crecer", aseguró.

Excención del IVA

El minsitro explicó que la excención transitoria del IVA a viviendas nuevasa tendrá una duración de 12 meses. "La idea es dinamizar la venta de viviendas nuevas que hoy día está paralizada. Opera desde el momento en que el proyecto se ingrese al Congreso... Se modifican los contratos, se deja una cláusula especial y aprobado el proyecto se le devuelve ese IVA".

Respecto a eximir del pago de contribuciones a las primeras viviendas de los mayores de 65 años, indicó que se deberá compensar a los municipios.

"Esa compensación se va a establecer a través de las leyes de Presupuesto en una glosa especial, en donde el menor ingreso que se tenga por no percibir esas contribuciones se reponga al Fondo Común Municipal y ningún municipio se va a haber afectado en sus ingresos", afirmó.

"Vamos a tratar de establecer que sea como primera vivienda aquella que sea aquella que es la residencia habitual y más permanente", precisó.

"No veo que sea una medida entre los más ricos versus los pobres"

Además, defendió la propuesta, señalando que "este beneficio no está pensado desde el punto de vista de quien tiene más y quien tiene menos. Los que tienen menos están exentos de contribuciones, aquellos que teóricamente tienen más en ese grupo hay familias de mucho esfuerzo, profesores, empleados administrativo, que durante muchos años hicieron un esfuerzo, ahorran, se endeudaron para tener su vivienda".

"Hoy día esa casa se encuentra en un barrio en que la plusvalía subió y a veces los ingresos actuales no le alcanzan para pagar las contribuciones y les terminan rematando las casas, eso sí que es injusto. Y los que más tienen son personas que llegarona tener lo que poseen porque también hicieron un esfuerzo y un sacrificio, y si fuera un emprendedor y fuera exitoso, también están aportando al país con su trabajo, con sus impuestos", sentenció.

"Yo no veo que sea una medida entre los más ricos versus los pobres, lo veo con la medida de darle una satisfacción a personas que han tenido toda una vida de trabajo", aseveró.