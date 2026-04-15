Gobierno responde a polémica desde Argentina por el Estrecho de Magallanes: "La soberanía de Chile es indiscutible"

15 abr. 2026 - 19:28 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, se refirió a los dichos del jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, el contraalmirante Hernán Montero, quien afirmó que la boca del Estrecho de Magallanes pertenecería a su país.

Las declaraciones del alto mando argentino, emitidas en un podcast a fines de enero, se viralizaron recientemente en redes sociales, generando controversia en nuestro país.

¿Qué dijo el ministro?

En ese contexto, el canciller rechazó los dichos de Montero y reafirmó la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

"Como Ministro de Relaciones Exteriores quiero afirmar que, primero, la soberanía de Chile en el Estrecho de Magallanes es indiscutible y se funda en dos tratados, de 1881 y de 1984", dijo de comienzo.

"Segundo, Chile ejerce pleno control sobre ambas riberas del Estrecho y asegura la libre navegación a todos los estados conforme con el derecho internacional", cerró.

Los polémicos dichos desde Argentina

"El Estrecho de Magallanes si bien es un canal internacional, está dentro de espacios marítimos chilenos (…), tienen que mantenerlo expedito y no se puede interrumpir la navegación, pero es chileno, excepto la boca", afirmó la autoridad trasandina.

En esa línea, agregó: “La boca de Magallanes es argentina. La boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el este es argentina”.

En la misma intervención, el alto mando se refirió a la navegación en la zona, señalando que "el Estrecho de Magallanes no se puede interrumpir su navegación (…). Puedes cobrar si brindas un servicio. Sí, Chile tiene servicio de practicaje".