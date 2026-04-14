Exministro de Hacienda Mario Marcel volvió a descartar crisis financiera: "El Gobierno está intentando hacer ajustes"

14 abr. 2026 - 19:50 hrs.

¿Qué pasó?

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, participó de la Comisión de Hacienda que tuvo lugar este martes en el Congreso Nacional. Allí se abordaron diferentes temas de la economía nacional y no estuvo exenta de polémica por la ausencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. Se discutiría el presupuesto para la modernización de Carabineros.

Sin embargo, a la salida, el exministro del gobierno del expresidente Gabriel Boric fue consultado por la controversia que surgió sobre la presunta falta de dinero en las arcas fiscales del país, a lo que Marcel respondió descartando que existiera este tipo de crisis financiera.

¿Qué dijo el exministro Mario Marcel?

"Los recursos con los que el Estado puede contar son los que se definen en el presupuesto, no en la caja que haya en un día, en un mes. Eso es simplemente el circulante, por así decirlo, con el cual se van pagando las cuentas. Pero es el presupuesto lo que importa", precisó Marcel.

"Para este año tenemos un presupuesto que es estrecho, que contempla un crecimiento del gasto del 1,7%. El gobierno está intentando hacer ajustes en ese nivel de gasto", añadió.

Cabe recordar que el Presidente José Antonio Kast estableció una reducción en el presupuesto de todos los ministerios (excepto el de Seguridad) de un 3%.

Además, el exministro también se refirió al alza en el precio de los combustibles y aunque no quiso ahondar en detalles, explicó que "lo que le escuché al ministro García es que en algún momento se pensó en la posibilidad de hacer modificaciones a los parámetros que están en la ley del MEPCO y finalmente se optó por no hacerlo, porque requería legislar y, pues, a lo mejor no iba a haber el apoyo en el congreso para eso. Ese fue un poco la evaluación que hizo el actual gobierno".

Todo sobre Mario Marcel