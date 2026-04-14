Bergoeing sobre el gobierno de Kast: "Un mes no es suficiente para hacer una evaluación seria"

14 abr. 2026 - 14:52 hrs.

El economista Rafael Bergoeing, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y ex presidente de la Comisión Nacional de Productividad, fue el invitado del programa Más que números de Radio Infinita, donde analizó el desempeño económico del gobierno del presidente José Antonio Kast en su primer mes de gestión.

Una evaluación prematura, pero con señales positivas

Bergoeing fue cauto al momento de emitir un juicio sobre la administración. Señaló que la composición del gabinete apunta en la dirección que el país necesita para recuperar un crecimiento más alto y sostenido, pero advirtió que un mes no es tiempo suficiente para hacer una evaluación seria, especialmente porque la etapa de ejecución aún no ha comenzado.

El académico planteó que, si bien la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, los grandes avances del país dependerán de las políticas microeconómicas. "La macro estaba resuelta hace una década y no lo está hoy día, hay que seguir protegiéndola, pero los goles los va a hacer la micro", sostuvo.

El alza de los combustibles: tensión entre gradualidad y shock

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la decisión del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de traspasar directamente a los consumidores el alza en el precio del petróleo, sin utilizar el Mecanismo de Estabilización de Combustibles. Bergoeing señaló que la medida no es simplemente correcta o incorrecta, sino que involucra tensiones propias de la política pública.

Por un lado, valoró que el gobierno cuestionara un instrumento que, a su juicio, implicaba un desperdicio inmoral de recursos del Estado al no estar bien focalizado. Por otro, reconoció que existe una tensión legítima entre aplicar una medida de golpe o de forma gradual. Explicó que la gradualidad mitiga el impacto social inmediato, pero otorga más tiempo a los grupos de interés para bloquear la política. "El mazazo es inmediato", graficó, comparando el dilema con el debate que enfrentó el Banco Mundial al momento de la caída del Muro de Berlín.

Destacó que el gobierno acompañó la medida con un paquete de medidas sociales y sectoriales complementarias, aunque reconoció que la ciudadanía se quedó principalmente con el impacto en el precio de los combustibles.

La ley miscelánea y la agenda de productividad

Consultado sobre el paquete de 43 medidas que el gobierno presentará próximamente, Bergoeing señaló que, aunque aún no conoce los detalles, confía en que va en el sentido correcto, en línea con el programa del presidente Kast y con la agenda de productividad que él mismo contribuyó a desarrollar desde la Comisión Nacional de Productividad.

Subrayó que si el gobierno tiene intención de impulsar una agenda profunda y amplia, este es el momento de hacerlo, antes de que el apoyo político se desgaste. "Yo proyecto que en un año más, ojalá me equivoque, el gobierno va a tener menos apoyo que el que tiene hoy día", advirtió, basándose en la trayectoria histórica de todos los gobiernos recientes.

La rebaja del impuesto corporativo: correcta, pero mal comunicada

Sobre la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%, Bergoeing la consideró una decisión técnicamente correcta en el contexto de la competitividad internacional, pero alertó sobre su costo político en un escenario de austeridad fiscal. "Aquí hay disonancia en términos del mensaje", dijo, señalando que la ciudadanía no asocia la rebaja a las pymes o empresas familiares, sino a las grandes corporaciones.

Añadió que esta medida no puede analizarse de forma aislada, sino como parte de un paquete donde las políticas se complementan entre sí. La rebaja, indicó, apunta a que el sector privado recupere el rol que tuvo hace una década y que le permita al país volver a crecer al 4% anual, pero debe ir acompañada de otras medidas que resuelvan la falta de recursos fiscales.

529 recomendaciones sin ejecutar

El académico también reflexionó sobre la acumulación de diagnósticos sin ejecución que caracteriza a la política económica chilena. Recordó que durante sus dos periodos al frente de la Comisión Nacional de Productividad se generaron 529 recomendaciones, muchas de las cuales permanecen sin implementar. Atribuyó esta situación no a los economistas, sino a las restricciones que la política le impone a la economía. "La economía no gobierna. La economía está supeditada a la política", afirmó.

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