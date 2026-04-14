"No es un tema relevante frente a los problemas país": Francisco Vidal baja el perfil a polémica por almuerzo de Kast
- Por Cristian Latorre
El exministro Francisco Vidal se refirió a la polémica generada por el almuerzo del presidente José Antonio Kast junto a sus excompañeros de universidad en La Moneda, descartando que la situación tenga la gravedad suficiente como para escalar a instancias formales.
Cabe recordar que el diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini, ambos del Partido Socialista, presentaron una denuncia formal en Contraloría para indagar si en la reunión, de carácter privado, se utilizaron fondos del Estado.
En conversación con Radio Infinita, Vidal abordó la controversia y cuestionó las críticas surgidas por la invitación del mandatario a sus antiguos compañeros universitarios.
“¿Qué importa que el Presidente invite a su curso? Es parte de la vida”, señaló.
En esa misma línea, el exsecretario de Estado restó importancia al debate público, afirmando que "es un tema pequeño" y agregando que "no es un tema relevante frente a los problemas país".
La experiencia personal del exministro
Además, el exministro reforzó su postura con una experiencia personal para contextualizar este tipo de situaciones.
Según relató, durante su paso por el gobierno invitó a su curso de reserva militar a almorzar al Ministerio Secretaría General de Gobierno.
"Yo sé que hay restricciones... Yo mismo, cuando no existía ninguna restricción, por ejemplo, cuando me nombró Bachelet dos y volví a La Moneda, a mi curso de reserva militar lo invité a almorzar", sostuvo el exministro de Defensa Nacional.
