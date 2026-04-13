"Usaremos los canales institucionales para responder": Sedini sobre polémico almuerzo de Presidente Kast en La Moneda

13 abr. 2026 - 14:25 hrs.

¿Qué pasó?

La vocera de Gobierno, Mara Sedini, se refirió a las críticas que ha recibido el Presidente José Antonio Kast luego que se revelara un almuerzo que realizó con excompañeros de universidad al interior del palacio de La Moneda.

El diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini, ambos del Partido Socialista, presentaron una denuncia formal en Contraloría para indagar si en la reunión, de carácter privado, se utilizaron fondos del Estado.

"Vamos a usar los canales institucionales para responder"

"Como siempre, como Gobierno vamos a respetar a todas las instituciones y es por eso que vamos a responder en tiempo y forma como corresponde", señaló Sedini en su vocería, posterior al consejo de gabinete.

La ministra aseguró que entregarán "todos los antecedentes necesarios, para responder a lo que se requiere y se nos pregunta".

Ante la insistencia de la prensa respecto a si se habían usado fondos públicos en la comida, la secretaria de Estado reiteró que "vamos a usar los canales institucionales para poder responder".

"Por eso es importante responder de manera responsable y a través de la institucionalidad. Se la daremos vía esa forma", concluyó.

Polémico almuerzo en La Moneda

Según consta en fotografías adjuntadas por los parlamentarios que hicieron la denuncia, en la cita participaron decenas de comensales pertenecientes a la Universidad Católica, quienes disfrutaron de un almuerzo el pasado 10 de abril, según consta en la invitación.

Consultados sobre la situación, desde el Palacio de La Moneda informaron a Meganoticias que a la cita acudieron cerca de 50 personas y que todo fue pagado por el Presidente Kast.

¿Cuál fue el menú de la jornada?

Entrada: Tártaro de tomate

Tártaro de tomate Fondo: Plateada al jugo con puré rústico picante y tomatitos confitados

Plateada al jugo con puré rústico picante y tomatitos confitados Opción Vegetariana: Lasaña de berenjenas

Lasaña de berenjenas Postre: Pavlova de frutos rojos

Pavlova de frutos rojos Vinos: Trisquel Series Sauvignon Blanc, Viña Aresti, Valle de Curicó / Cabernet Sauvignon Reserva, Viña Casas del Bosque, Valle de Rapel

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