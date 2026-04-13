Diputados denuncian en Contraloría almuerzo de Presidente Kast con excompañeros de universidad al interior de La Moneda

13 abr. 2026 - 12:39 hrs.

¿Qué pasó?

El diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini, ambos del Partido Socialista, presentaron una denuncia formal para indagar si el Presidente de la República, José Antonio Kast, utilizó fondos del Estado para financiar una actividad social de carácter privado realizada en dependencias del Palacio de La Moneda. La presentación apunta a esclarecer si una reunión de excompañeros de la Universidad Católica fue solventada con dineros públicos.

Según consta en fotografías adjuntadas por los parlamentarios en su presentación, de la cita participaron decenas de comensales pertenecientes a dicha universidad, quienes disfrutaron de un almuerzo el pasado 10 de abril, según consta en la invitación.

¿Qué solicitan?

El documento solicita que se aclaren la naturaleza y el objeto de la actividad, la nómina de asistentes, las dependencias utilizadas y el personal destinado al evento. Además, pide que se detallen los costos asociados, la imputación presupuestaria correspondiente y la eventual existencia de reembolsos particulares.

Manouchehri fue enfático al trazar la línea entre la vida personal del mandatario y el uso del erario público. "El Presidente puede juntarse con quien quiera en su vida personal. Lo que no puede hacer es cargarle al Estado una celebración de excompañeros y usar la casa de gobierno como salón social", criticó el legislador.

El diputado fue categórico al señalar el propósito de los fondos estatales: "Los recursos públicos son para servir a Chile, no para financiar camaraderías privadas". Con ello, la denuncia busca establecer si existe justificación suficiente para comprometer el patrimonio de todos los ciudadanos en este tipo de instancias.

Por su parte, la senadora Cicardini afirmó que, en caso de comprobarse el uso impropio de recursos, se trataría de un hecho de extrema gravedad, especialmente en el actual contexto político y económico. Recordó que desde el Gobierno se ha comunicado en reiteradas ocasiones una "falta de caja" para justificar distintas medidas.

"Los recursos públicos no son para pagar nostalgias universitarias, ni menos cuando se dice que no hay plata", esgrimió la parlamentaria por Atacama. Cicardini subrayó que su cuestionamiento no apunta a la vida social del Presidente, sino al uso de la sede del Ejecutivo con fines que consideró impropios.

¿Qué respondieron desde La Moneda?

Consultados sobre la situación, desde el Palacio de La Moneda informaron a Meganoticias que a la cita acudieron cerca de 50 personas y que todo fue pagado por el Presidente Kast.

¿Cuál fue el menú de la jornada?

Entrada: Tártaro de tomate

Fondo: Plateada al jugo con puré rústico picante y tomatitos confitados

Opción Vegetariana: Lasaña de berenjenas

Postre: Pavlova de frutos rojos

Vinos: Trisquel Series Sauvignon Blanc, Viña Aresti, Valle de Curicó / Cabernet Sauvignon Reserva, Viña Casas del Bosque, Valle de Rapel

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